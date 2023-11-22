العربية للطيران تطلق 3 رحلات أسبوعياً إلى كوزيكود في الهند انطلاقاً من رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق أول رحلة مباشرة من رأس الخيمة في دولة الإمارات إلى كوزيكود الواقعة بولاية كيرلا في الهند.

وأقيمت قبيل انطلاق الرحلة مراسم احتفالية في مطار رأس الخيمة الدولي بحضور عدد من الشخصيات، بمن فيهم الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، فضلاً عن الشركاء التجاريين وغيرهم من الضيوف الكرام.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي: «إن إطلاق هذه الرحلة الجديدة يؤكد التزام رأس الخيمة بتطوير قطاع الطيران وتعزيز ربط الإمارة بوجهات متنوعة. وتتوافق خدمة العربية للطيران الجديدة مع رؤيتنا لتطوير السفر الجوي الإقليمي والدولي في رأس الخيمة، ما يسهم بشكل كبير في نمو قطاع السياحة لدينا. ومن خلال توفير خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة لكل من المجتمع الهندي المتنامي والقطاع السياحي النابض في إمارة رأس الخيمة، نهدف إلى جذب المزيد من الزوار لتجربة العروض الفريدة التي توفرها الإمارة».

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسعدنا أن نبدأ خدمتنا الجديدة بين رأس الخيمة وكوزيكود، ما يعزز شبكة وجهاتنا المتنامية ويتيح لنا تزويد عملائنا بخيارات سفر بأسعار معقولة. وتؤكد إضافة هذه الوجهة الجديدة التزامنا بتقديم خيارات سفر مريحة وذات قيمة عالية بين المدينتين، وتعكس العلاقات السياحية والتجارية القوية بين البلدين».

وستربط الخدمة الجديدة المباشرة مطار رأس الخيمة الدولي بمطار كوزيكود الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

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