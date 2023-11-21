30 % نمو الطلب على خدمة دناتا للقُصّر المسافرين من دون مرافق

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دناتا، الشركة العالمية في خدمات الطيران والسفر، تعزيز عروضها لتوفير تجربة سلسة للمسافرين اليافعين في المطار. وأرسى فريق خبراء، من خلال الدورات التدريبية الشاملة وتوفير صالة خاصة، معايير جديدة لرفاهية وراحة القُصّر غير المصحوبين، مع توقعات بنمو الطلب بنسبة 30 % على هذه الخدمة على أساس سنوي.

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا: «نحن نأخذ مسؤولية رعاية المسافرين اليافعين على محمل الجد. وتتمثل مهمتنا في ضمان تجربة سلسة وممتعة وخالية من التوتر لهم في المطار، وتوفير بيئة مريحة ومسلّية في صالتنا الخاصة تجعلهم يحتفظون بذكريات تدوم طويلاً. كما نفخر بنيلنا ثقة الآلاف من أولياء الأمور من خلال خدماتنا الآمنة والموثوقة، وسوف نستمر في اتخاذ مزيد من المبادرات لتعزيز عروضنا».

فريق محترف

لا تدّخر دناتا جهداً في تدريب فريقها المكون من 200 شخص، يتمتعون بخبرات كبيرة لضمان شعور القُصّر غير المصحوبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً، بالأمان والراحة في المطار. ويتطلّب هذا الأمر اختيار موضوع المحادثة المناسبة بمهارة وتوفير إرشادات لتجربة سلسة للركاب الصغار. ويحرص الوكلاء على التأكد من صحة جميع المستندات الشخصية، بدءًا من تحديد هوية الوصي الذي يسلم القاصر أو يتسلمه، وحتى التسليم بسلاسة لطاقم الطائرة.

الصالة الخاصة

تدير دناتا صالة حصرية مخصصة للقُصّر غير المصحوبين في المبنى رقم 1 بمطار دبي الدولي. وتوفر هذه الصالة مساحة آمنة ومريحة وترفيهية للمسافرين الصغار للاسترخاء واللعب قبل رحلاتهم. وتعمل الصالة على مدار الساعة، وهي مجهزة بشاشات ترفيهية ومجموعة من الدمى لتسلية الصغار أثناء الانتظار. وينسق العاملون في الصالة مع زملائهم في شركات الطيران للتأكد من بقاء القُصّر غير المصحوبين بذويهم في أيد أمينة والوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرات في الوقت المحدد.

30 % نمو الطلب

تقدم دناتا خدماتها المتكاملة إلى أكثر من 145 شريكاً من شركات الطيران في مطار دبي الدولي ومطار دبي وورلد سنترال. وخلال هذا العام وحده، ساعد وكلاء دناتا أكثر من 6000 من القُصّر غير المصحوبين بذويهم، بدءاً من إنجاز إجراءات السفر وحتى الصعود إلى الطائرة في المطارين. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الأرقام مستويات أعلى، وأن يسجل الطلب على هذه الخدمة نمواً بنسبة 30 % على أساس سنوي مقارنة بأرقام 2022.

تواصل دناتا، منذ تأسيسها في عام 1959، لعب دور مهم في صناعة الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويزيد عدد موظفي مجموعة دناتا حالياً على 23 ألفاً في الدولة، حيث تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لأكثر من 190 شركة طيران لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات.

وتقدم دناتا، على الصعيد العالمي، خدمات آمنة وعالية الجودة للمناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين وخدمات التجزئة في 38 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.

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