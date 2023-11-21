4.8 مليون مقعد مجدول.. مطار دبي يواصل الاحتفاظ بالصدارة العالمية خلال نوفمبر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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حافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول عالمياً كأكبر مطارات العالم في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال شهر نوفمبر 2023، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي»، التي أظهرت مواصلة المطار تسجيل معدلات نمو قوية في السعة منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لبيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي خلال نوفمبر الجاري أكثر من 4.8 مليون مقعد مجدول، بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديده .

وبحسب البيانات، حلّ مطار "لندن هيثرو" في المركز الثاني مسجلاً أكثر من 3.7 ملايين مقعد، تلاه مطار سنغافورة بنحو 3.1 ملايين مقعد، ومطار سيؤل الكوري بنحو 3.09 ملايين، وأمستردام الهولندي في المركز الخامس بنحو 3 ملايين مقعد مجدول.

وأظهرت البيانات أن مطار دبي واصل أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات "الدولية والمحلية" معاً، بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأميركي الذي سجل نحو ملايين مقعد مجدول خلال نوفمبر الجاري

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