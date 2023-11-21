الاتحاد للطيران تحتفل بمرور 20 عاماً من النمو المستدام والإنجازات

المصدر: البيان

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كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن خططها المستقبلية للنمو خلال معرض دبي للطيران.

وتحدث أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، في كلمة خلال المعرض عن خطة النمو الطموحة لشركة الطيران للسنوات السبع المقبلة، والتي تحمل عنوان «خطة 2030».

وتمثِّل هذه الاستراتيجية التي تدعمها أبوظبي القابضة، نقطة تحوُّل محورية في رحلة الاتحاد للطيران، وتمهِّد الطريق لمستقبل يتميَّز بالنمو المستدام وتعزيز تجارب العملاء والإسهام بفاعلية في نمو اقتصاد إمارة أبوظبي.

وقال أنتونوالدو نيفيس: «ونحن نحتفل بالذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد للطيران، نتطلَّع إلى المستقبل. خطة 2030 هي مسارنا نحو المستقبل، بعد أن رسَّخت الاتحاد للطيران حضورها على الساحة العالمية، وتخطَّت جميع التحديات التي واجهتها بنجاح. واليوم وبفضل الدعم القوي من المساهمين ووجود خطة استراتيجية قوية، تستعد شركة الطيران لتحقيق نمو مستدام ومربح».

وعلى مدى العام الماضي، نقلت الاتحاد للطيران 13 مليون مسافر، بزيادة 30% عن عام 2022. ومن المقرَّر أن يستمر مسار النمو هذا في خطة 2030، مع توقُّع تحقيق الذروة التي شهدها عام 2017 من ناحية عدد المسافرين بحلول أواخر عام 2024، أو أوائل عام 2025، لبلوغ هدف الخطة بالوصول إلى 33 مليون مسافر بحلول عام 2030.

وفي إطار خطة 2030، ستمتد شبكة الاتحاد للطيران إلى أكثر من 125 وجهة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه، سيتضاعف الأسطول إلى أكثر من 160 طائرة، مع التركيز على ربط الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا مع وجهات المدى الطويل في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتشمل المبادئ الأساسية لاستراتيجية توسعة شبكة الوجهات التشغيل إلى وجهات جديدة، وتوفير المزيد من الخيارات، وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية.

وقال نيفيس: «إنَّ مهمتنا واضحة وهي: تقديم خدمة عملاء استثنائية وتحقيق ربحية مستدامة، وهذا أساس إسهام الاتحاد للطيران في تحقيق تطلُّعات إمارة أبوظبي».

ولا تكتفي خطة 2030 بأنها نقطة انعطاف استراتيجية للتوسُّع فحسب، بل تَعِدُ أيضاً بفوائد اقتصادية كبيرة لأبوظبي. وتهدف الخطة إلى جذب 10 ملايين مسافر من نقطة إلى نقطة إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030، ما يعزِّز النمو الاقتصادي وخَلْق فرص العمل، ويرسِّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رئيساً للسفر.

وأضاف نيفيس: «يعدُّ افتتاح مبنى مطارنا الجديد، المبنى A، نقطة انطلاق مثالية لنمونا، وسيوفِّر القدرة الاستيعابية والجودة التي نحتاجها لتلبية احتياجات ضيوفنا».

وأثبت فعلاً عام 2023 نجاحه للاتحاد للطيران، حيث أضافت 12 وجهة جديدة، مع مزيدٍ من الوجهات إلى الهند، إضافة إلى بوسطن ونيروبي التي ستنطلق قريباً. ووسَّعت الشركة أيضاً عملياتها في العديد من الأسواق الرئيسية، بزيادة عدد الرحلات والشراكات بالرمز، وإضافة 16 طائرة جديدة إلى أسطولها.

وقال نيفيس: «قبل عشرين عاماً، أطلق قادة دولة الإمارات العربية المتحدة شركة طيران مميزة، اكتسبت سمعة عالمية. إنَّ ماضينا العريق هو نقطة البداية المثالية للفصل التالي من رحلتنا. ستضمن خطة 2030 استمرارنا في إسعاد ضيوفنا وشعبنا في السنوات المقبلة، لنبقى شركة الطيران التي يفضِّل الجميع السفر على متن طائراتها».

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