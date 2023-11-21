«الاتحاد للطيران» تعلن عن جدول رحلاتها لصيف 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت «الاتحاد للطيران» عن جدول رحلاتها لصيف 2024، والذي يبرز خطط الناقلة الطموحة في النمو والتوسع. ومن أبرز التغييرات في الشبكة، والتي أصبحت متاحة للشراء الآن، رحلات جديدة مباشرة إلى الريفييرا الفرنسية في نيس، وإلى المنتجعات اليونانية الشهيرة في ميكونوس وسانتوريني.

وتلبيةً لإقبال الضيوف على وجهات «الاتحاد للطيران» الجديدة إلى كوبنهاغن وسانت بطرسبرغ، تم تحويلها إلى وجهات دائمة طوال العام. ويعزز جدول صيف 2024 من رحلات الربط عن طريق زيادة عدد الرحلات على شبكة وجهات «الاتحاد للطيران» التي تشمل أحمد آباد وأثينا وبانكوك وكولومبو.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يعزز الجدول الصيفي من رحلات الربط، ويوفر لضيوفنا رحلات إلى الوجهات الأوروبية والآسيوية، كما سيسمح لنا ذلك بجذب المزيد من الزوار إلى أبوظبي لتعزيز السياحة في وطننا الرائع.

وأضاف الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية إلى وجهات عالمية في الوقت اللذي نطلق وجهات جديدة، بما في ذلك نيس الواقعة على الريفييرا الفرنسية، مما سيتيح لضيوفنا بالاستمتاع بتجربة سفر رائعة. كما سيوفر الجدول المزيد من الوقت لضيوفنا المسافرين للاستمتاع عند توقفهم في أبوظبي.

يأتي الجدول الصيفي الجديد مكملاً للوجهات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لعام 2024، بما في ذلك منطقة كوزيكود وثيروفانانثابورام في شبه القارة الهندية وبوسطن في أمريكا الشمالية ونيروبي في شرق إفريقيا.

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