200 ألف زائر لفعاليات معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - وام

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اختتم بنجاح معرض دبي للطيران 2023 في دورته الـ18 ونسخته الأضخم حتى الآن، والذي أُقيم في مطار آل مكتوم الدولي.

وحظي المعرض منذ افتتاحه في 13 نوفمبر واستمر حتى 17 من نوفمبر الجاري بتدفق مستمر للزوار المهتمين بالطيران والفضاء وبالصناعات العسكرية والدفاعية وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف زائر خلال أيامه الخمسة.

وشهد معرض دبي للطيران 2023 مشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة و148 دولة، عرضت أحدث ما توصلت إليه صناعة الطائرات والتقنيات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأعلن مجلس التوازن في آخر يوم للمعرض عن إبرام 54 صفقة مع شركات محلية ودولية خلال أيام الحدث، بقيمة إجمالية وصلت إلى 23 مليار درهم.

وكرم معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، اللجنة المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023، وأثنى على جهودهم المبذولة في إنجاح هذا الحدث العالمي.

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