الأحوال الجوية تؤثر على بعض العمليات في مطار دبي الدولي

المصدر: البيان

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أكدت مطارات دبي أن الأحوال الجوية السيئة أثرت على بعض العمليات في مطار دبي الدولي (DXB) اليوم، واعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، تم تحويل 13 رحلة إلى المطارات المجاورة، في حين تم إلغاء 6 رحلات مغادرة.

وحثت مطارات دبي المسافرين على استخدام المترو لتجنب الازدحام على الطرق، والتحقق من حالة الطرقات والتخطيط لوقت إضافي للوصول إلى مطار دبي الدولي.

ونصحت الضيوف بالتواصل مباشرة مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم أو زيارة صفحة dubaiairports.ae وذلك للحصول على أحدث المعلومات عن حالة الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي.

وتعمل مطارات دبي بالتعاون مع شركات الطيران وسلطات المراقبة وكافة الشركاء الاستراتيجيين في مطار دبي الدولي لضمان سير العمليات التشغيلية بشكل سلس للمسافرين.

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