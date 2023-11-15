«فلاي دبي» أول شركة طيران دولية تعود إلى مطار كابول

المصدر: دبي - وكالات

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حطت طائرة لشركة «فلاي دبي» الإماراتية الأربعاء في مطار كابول، لتكون بذلك أول شركة طيران دولية تعود إلى الخدمة في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم.

وكانت «فلاي دبي» قد أعلنت منتصف أكتوبر استئناف رحلاتها إلى أفغانستان برحلتين في اليوم. ويعد استئناف الرحلات الدولية أساسياً لعودة الحركة الاقتصادية في البلاد.

وقال مكتب نائب رئيس الوزراء الأفغاني المكلف الشؤون الاقتصادية عبدالغني برادار على منصة إكس، إن شركة «فلاي دبي استأنفت رحلاتها نحو أفغانستان، بعد توقف لنحو عامين».

ووصف مكتب نائب رئيس وزراء طالبان عبدالغني برادار، في بيان الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية بأنه «مؤشر على استعادة المجال الجوي الأفغاني للوضع الآمن والتقليدي، بحيث يستوعب أنواعاً مختلفة من الرحلات الجوية».

وخصصت تحية استقبالاً للطائرة الأولى، عند هبوطها في مطار كابول صباح الأربعاء.

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