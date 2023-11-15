إقامة دبي تستعرض محاكاة لتجربة السفر الذكي لزوار معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

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قدمت موظفات إقامة دبي لزوار معرض دبي للطيران شروحاً عن خدمات الإدارة ضمن منصتها التي تحمل رقم 1300، وتستقبل الزوار طيلة أيام المعرض، في إطار جهودها المتواصلة والهادفة إلى تعزيز حضورها في مختلف المحافل المحلية والعالمية، بما ينسجم مع استراتيجيتها ويرسخ مكانتها إحدى الجهات الرائدة في صناعة السفر وتوفير أعلى معايير الخدمات العالمية ذات الصلة بالقطاع.

واستعرضت منصة إقامة دبي للزوار محاكاة لتجربة السفر الذكي، بالتعاون مع طيران الإمارات ومطارات دبي، وكيفية إنجاز إجراءات السفر عبر تسجيل المسافر بنفسه وهو في بيته عبر تطبيق طيران الإمارات، فيتم التعرف بعدها إلى بيانات المسافر من التطبيق، ثم استعرضت استكمال إجراءات السفر التي تتضمن وضع حقائب السفر قبل أخذ بصمة الوجه وانتقال الحقائب عبر ممر آلي إلى نقطة الشحن.

وأكد الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن المشاركة في أبرز المعارض العالمية في صناعة النقل الجوي، تعزز مكانة وحضور الإدارة العامة، وتترجم مساعيها الدؤوبة وجهودها في تجسير المسافات للمتعاملين والوصول إليهم، مشيراً إلى أهمية التواصل المؤثر والمجدي مع المتعاملين لإطلاعهم على الخدمات النوعية والمبتكرة التي توفرها وتعتمد على الذكاء الاصطناعي والمعززات الرقمية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لديهم ويرفع مؤشرات السعادة.

وأضاف المري إن التطور الهائل في الخدمات التقنية يسير بشكل متسارع في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها دبي، مشدداً أن الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، تحقق إنجازات نوعية في التطور والخدمات الرقمية، وتحافظ في الوقت ذاته على موروثاتها الأصيلة، وترسخ عاداتها وتقاليدها، وتوظف التقدم والتكنولوجيا بما يخدم التاريخ الثري للإرث الإماراتي، ويعزز دوره في الحياة المجتمعية.

واستعرضت المنصة أيضاً عدداً من الخدمات التي اشتملت على محاكاة أخرى للبوابات الذكية التي تتعرف إلى المسافر وتظهر بياناته في الشاشة متضمنة الاسم ورقم الرحلة قبل التوجه إلى المحطة الأخير «بوردينغ»، في خطوة تسهم في تسريع وتيرة الإجراءات وتقلل الاعتماد على مأموري الجوازات.

وتعرف الجمهور إلى تطبيقات الحلول الاستباقية، وآلية عمل الممرات الذكية، كما استعرضت مجموعة من البيانات المفتوحة ودليل الخدمات، وخدمة المشروع الاستباقي مركز القيادة والتحكم الذكي، الذي يسهم في تقديم الدعم عبر الحلول التكنولوجية المتقدمة لجميع المنافذ والقطاعات التابعة لإقامة دبي.

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