طيران الإمارات تضاعف استثماراتها في أسطول A380 خلال العقد المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم وأكبر مشغل لطائرات A380، عن مضاعفة استثماراتها للمحافظة على الكفاءة التشغيلية وتحسينها، بالإضافة إلى تعزيز أداء وموثوقية أسطولها من الطائرات ذات الطابقين خلال العقد المقبل.

ووقعت طيران الإمارات اتفاقيات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار أمريكي (5.5 مليارات درهم) على هامش معرض دبي للطيران، مع شبكة موسعة من مقدمي الخدمات والشركاء لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة MRO المتميزة للطائرات.

وسوف تحقق طيران الإمارات أقصى استفادة من خبرات وقدرات شركائها، بما فيها هانيويل و«كولينز إيروسبيس» و«برات آند ويتني» و«سافران» و«لوفتهانزا تكنيك» و«OEM سيرفيسيز» و«جاميكو» و«هايكو»، وغيرها لإطالة العمر التشغيلي لأسطولها من طائرات A380 مع المحافظة على أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، وذلك وفقاً للمعايير الصارمة التي تنتهجها الناقلة. وسوف يقدم الشركاء مجموعة من خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد MRO، وتوفير قطع الغيار، وإصلاح المكونات، بالإضافة إلى الدعم الفني.

وتتماشى العمليات الجارية بالفعل مع التزام طيران الإمارات بالجودة وضمان استمتاع العملاء بمنتجاتها وخدماتها المتميزة على متن الطائرة لسنوات قادمة. وتواصل الناقلة، بالتوازي مع العمل الجاري لصيانة أسطولها من طائرات A380، في تنفيذ أكبر برنامج تحديث معروف في الصناعة بتكلفة تزيد على ملياري دولار أمريكي (نحو 8 مليارات درهم)، ما يرفع مستوى التجربة على متن الطائرة إلى آفاق أعلى.

فرص جديدة

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «شكّلت طائرة الإيرباص A380 ولا تزال جانباً كبيراً من قصة طيران الإمارات. فقد أتاح لنا حجمها وقدرتها الاستيعابية إطلاق العنان للنمو في بعض من أكثر مطارات العالم ازدحاماً، وفتح فرصٍ جديدة أمام المسافرين، ورفع معايير راحة الركاب بشكل كبير. إن التزامنا المستمر بالطائرة A380 وثقتنا بها هو السبب وراء قيامنا بالاستثمار بكثافة للحفاظ على الأسطول في الشكل الأمثل والحالة الأصلية. وسوف تواصل الطائرة A380 لعب دور أساسي في شبكة خطوطنا وعروض العملاء على مدى العقد المقبل، وعليه فإننا نريد ضمان أن يبقى أسطولنا في أفضل حالاته».

• وقعت طيران الإمارات و«كولينز أيروسبيس Collins Aerospace» اتفاقية طويلة الأمد لدعم برنامج صيانة معدات الهبوط الرئيسية لطائرات A380. وتعتبر شركة كولينز شريكاً محورياً لطيران الإمارات، وسوف تقدم الدعم في دولة الإمارات العربية المتحدة لجانب كبير من برنامج الإصلاح الشامل لمعدات الهبوط لطائرات الإيرباص A380.

• سوف تقدم «سافران لأنظمة الهبوط Safran Landing Systems» خدمات حصرية لطيران الإمارات فيما يتعلق بإصلاح معدات الهبوط الأمامية لـ51 طائرة A380. وتوفر شبكة سافران الواسعة، التي تشمل مرافق الصيانة والإصلاح والعمرة في سنغافورة وفرنسا، لطيران الإمارات الخبرة والقدرات وخدمات الدعم المصممة خصيصاً، والتي تغطي دورة حياة أنظمة الهبوط لطائرة A380.

• سوف توفر «هانيويل Honeywell» العجلات ومكابح الكربون لـ 116 طائرة A380. وتعمل تصاميم هانيويل المتقدمة للعجلات والمكابح على توفير الوزن وتقليل تكاليف الصيانة، وتساعد على إطالة عمر الفرامل بشكل عام. وستُجرى صيانة العجلات والمكابح في ورش الصيانة التابعة لطيران الإمارات، ما يضمن استمرار دعم الصيانة في دبي.

• مدّدت طيران الإمارات اتفاقيتها، السارية منذ 15 عاماً، مع «أو ئي إم سيرفيسيز OEMServices» لتقديم الدعم لمكونات طائراتها A380، وتشمل الاتفاقية توريد قطع الغيار وخدمات الإصلاح والدعم الهندسي.

• سوف تزوّد «برات آند ويتني Pratt and Whitney» طيران الإمارات بوحدات الطاقة المساعدة PW980، وهي الأقوى من نوعها في الخدمة التجارية، وذلك لصيانة ودعم أسطولها من طائرات الإيرباص A380. وأرست هذه الوحدات معايير جديدة لخفض الضوضاء والانبعاثات. كما وقع الجانبان اتفاقية لصيانة ودعم وحدات الطاقة المساعدة لطائرات A380 العاملة، والتي صُمّمت خصيصاً لتلبية متطلبات عمليات طيران الإمارات.

• تعمل طيران الإمارات على بناء شبكة مختارة من «شركاء الصيانة والإصلاح والعمرة MRO partners» لدعم خدمات الصيانة الأساسية الشاملة، وتعمل الناقلة بشكل وثيق مع هؤلاء المزودين لخدمة متطلبات أدائها التجاري والفني.

• سوف توفر «لوفتهانزا تكنيك Lufthansa Technik» خدمات الصيانة الأساسية BMS لطائرات الإمارات A380 وفحوصات C إضافية للطائرة على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وسوف تُجرى اختبارات C بواسطة شركة Lufthansa Technik Philippines (LTP) في مانيلا. وكان مركز لوفتهانزا تكنيك لخدمات الصيانة الأساسية للطائرات ذات الطابقين للرحلات الطويلة في مانيلا قد أجرى العديد من الفحوصات المكثفة لطائرات الإمارات A380 منذ يناير من هذا العام. كما وقعت طيران الإمارات اتفاقية خاصة بمعدات الهبوط الرئيسية مع لوفتهانزا تكنيك فيما يتعلق بمتطلبات العمرات المستقبلية.

• وقعت طيران الإمارات اتفاقيات مع شركة «جاميكو Gameco»، ومقرها مدينة غوانزو، و«هايكو Haeco» في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية لإجراء فحوصات C لطائرات A380، وذلك اعتباراً من يناير وفبراير 2024 على الترتيب.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 90 طائرة A380، ومن المقرر إعادة مزيد من هذه الطائرات إلى الخدمة في الأشهر المقبلة. وبدأت الناقلة منذ العام الماضي برنامج التحديث، الذي يشمل تجديد التصاميم الداخلية لـ67 طائرة A380، بالإضافة إلى تركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة. وقد تم حتى الآن الانتهاء من تحديث 16 طائرة عادت إلى الخدمة التجارية الكاملة. ويجري تنفيذ المشروع، غير المسبوق من حيث الحجم على مستوى الصناعة، بالكامل على أيدي فريق طيران الإمارات الهندسي.

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