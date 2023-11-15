رئيس بوينغ في الشرق الأوسط: صفقة طيران الإمارات تؤكد الثقة بكفاءة طائرات 777 إكس

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن طلبية طيران الإمارات أظهرت مقدار الثقة بكفاءة عائلة طائرات 777 إكس.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن هذه الصفقة رفعت مجمل محفظة طلبيات طيران الإمارات إلى 295 طائرة.

وكانت طيران الإمارات استهلت اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023 بطلب 95 طائرة إضافية ذات الجسم العريض.

وقال في المعرض كان لدينا عميل جديد للطائرة 787 وهو شركة فلاي دبي، الأمر الذي عدّه مثيراً للغاية في إشارة إلى دخول فلاي دبي مجال الطائرات عريضة البدن.

وأكد كولجيت غاتا أورا الإمارات العربية المتحدة سوقاً مهمة جداً لشركة بوينغ ولجميع خدماتها ومنتجاتها.

ونوه بمعرض دبي للطيران الحدث العالمي المهم في مجال صناعة الطيران، لافتاً إلى أن هذه الأحداث تخلق الكثير من الزخم في بعض المجالات الرئيسة في صناعة الطيران، وخاصة ما يتعلق بالاستدامة والابتكار.

وأشار إلى أن المعرض شكل منصة تمكنت الشركة عبرها من عرض بعض من أحدث منتجاتها.

كما تحدث عن منصة أيروسبيس 2050 في المعرض والتي تركز على الاستدامة بشكل أساسي، مؤكداً أهمية هذه القضية لنمو الصناعة وللمجتمع بشكل عام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز