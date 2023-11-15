دروناميكس وأرامكس تتعاونان لإطلاق خدمات الشحن بالطائرات بدون طيار عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كل من شركة دروناميكس، أول شركة طيران للشحن بدون طيار في العالم، وشركة أرامكس عن اتفاقية تعاون (خطاب النوايا) لإطلاق خدمات الشحن بالطائرات بدون طيار عالمياً، لتعزيز عمليات الشحن بواسطة الطائرات بدون طيار للاستفادة من تكنولوجيا دروناميكس وقدرات إدارة أسطول أرامكس.

بموجب الاتفاقية، ستقوم دروناميكس، المشهورة بهندسة وتشغيل طائرات الشحن الموجهة عن بعد، بتزويد أرامكس بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار المبتكرة لتمكين عمليات التسليم في اليوم نفسه للمسافات المتوسطة والبعيدة المدى. وستركز الشراكة في البداية على دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم ستتوسع إلى الأسواق الرئيسية الأخرى بما في ذلك جنوب أفريقيا وأستراليا.

وتعد شركة أرامكس، التي تأسست في عام 1982، ومقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في سوق دبي المالي، إحدى أكبر الشركات في قطاع الخدمات اللوجستية عالمياً، وتقوم بنقل وشحن 100 مليون طرد سنوياً.

وعبر الرؤية المشتركة لسوق شحن البضائع بالطائرات بدون طيار، ستقوم كل من دروناميكس وأرامكس كبداية باستكشاف فرص خدمات الشحن المشترك في دولة الإمارات، تليها الأسواق الرئيسية الأخرى بما في ذلك جنوب أفريقيا وأستراليا.

وأسهم صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، بصفته مستثمراً استراتيجياً في شركة دروناميكس، في عقد الشراكة، التي ستشهد قيام أرامكس، المعروفة بوضع المعايير في مجال الخدمات اللوجستية والنقل السريع، بتقديم حل الشحن المبتكر بدون طيار الذي طورته وتديره شركة دروناميكس، على نطاق أوسع.

وتقدم شركة دروناميكس خدمات شحن بدون طيار بسرعة أعلى بنسبة 80 %، وتكلفة أقل بنسبة 50 %، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 60 % مقارنة بخدمات النقل التقليدية، ما يجعلها مناسبة تمامًا لعمليات التسليم السريع، وهو قطاع تشتهر به أرامكس. وتتطلب طائراتها الموجهة عن بعد، البجعة السوداء، مسافة 400 متر فقط للهبوط والإقلاع، وهو حل قابل للتطبيق للوصول إلى المناطق النائية والمعزولة، التي تفتقد للبنية التحتية التقليدية للمطارات أو تمتلك بنية تحتية متأخرة.

وقال سفيلين رانجيلوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دروناميكس: «نحن متحمسون للتعاون مع أرامكس، ودمج تكنولوجيا طائرات الشحن بدون طيار من دروناميكس لتحقيق النقلة النوعية المتمثلة في إنجاز عمليات التسليم السريع والفعال من حيث التكلفة والمستدام، وفي اليوم نفسه، على المستوى العالمي».

وقال علاء سعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات في أرامكس – إكسبرس: «يسرنا التعاون مع شركة دروناميكس واستكشاف قدراتها في مجال الشحن بالطائرات بدون طيار في عملياتنا. وتنسجم هذه الخطوة مع جهودنا المتواصلة الرامية إلى توظيف الابتكار لتعزيز كفاءة العمليات، وضمان تجربة استثنائية للمستهلكين وتقليل بصمتنا الكربونية في دولة الإمارات وعلى امتداد عملياتنا العالمية».

وبهذا الصدد، قال أنجاد سينغ، المدير العالمي للابتكار لدى أرامكس: «تضفي شراكتنا مع دروناميكس عنصراً جديداً إلى برنامج فيوتشر للمركبات. ونأمل القيام برحلات جوية تجريبية مع دروناميكس في عام 2024، بالتعاون مع الجهات التنظيمية والداعمة».

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