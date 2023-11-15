فلاي دبي تستثمر 190 مليون دولار لإقامة منشآت إصلاح وصيانة الطائرات في دبي الجنوب

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي اليوم عن خططها لإنشاء منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في دبي الجنوب بقيمة اجمالية تصل الى 190 مليون دولار ويتوقع افتتاحها في العام .2026

وجاء الاعلان عن المنشأة الجديدة خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض دبي للطيران بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.

وسيتم وضع حجر الأساس وبدء الاعمال الانشائية خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء بحلول الربع الأخير من العام 2026.

وتعليقا على الإعلان الجديد، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة فلاي دبي: "فخورون بالإعلان عن خطط فلاي دبي لاقامة منشأة اصلاح وصيانة طائرات متطورة في دبي الجنوب. يؤكد هذا الإنجاز من جديد التزامنا بالتميز التشغيلي، هنا في بيئة حيوية ملائمة في دبي الجنوب. هذا المشروع سيمنح فلاي دبي مرونة أكبر في عمليات الصيانة مع استمرارها في تنمية أسطولها وقدراتها في المستقبل."

وقال سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: " تعكس المنشأة الجديدة التي أعلنت عنها فلاي دبي في دبي الجنوب مدى التزامنا بتعزيز المنظومة المتكاملة التي تساهم في نمو واستدامة صناعة الطيران. وتؤكد هذه الشراكة مكانة دبي كمركز عالمي للطيران وتعزز رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تقديم خدمات طيران عالمية المستوى لشركائنا."

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "برزت دبي كمركز طيران مزدهر يعزز التواصل والابتكار والنمو ووضع معايير لصناعة الطيران العالمية. نحن ننطلق ونبني على الانجازات التي حققتها دبي ونحن فخورون بالإعلان اليوم عن خطط الصيانة والإصلاح والتجديد التي تمثل فصلاً جديدًا في رحلتنا. وفي فلاي دبي، نواصل الاستثمار في كوادرنا وبناء أسس متينة لاستمرار مسيرة النمو ضمن درونا المحوري في دعم رؤية دبي الاقتصادية وخاصة صناعة الطيران."

وقال ميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات في فلاي دبي: "عندما نبدأ تشغيل منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد في عام 2026، ستحقق لنا هذه المنشأة في دبي الجنوب تخفيضات كبيرة في التكاليف التشغيلية. كما إن وجود منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد الخاصة بنا في الدولة سيضمن سرعة في انجاز عمليات اصلاح وصيانة طائرات أسطولنا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة."

وقال "يمنحنا التحكم في عمليات الصيانة قدرة اكبر على تقليل وقت التوقف عن العمل بحيث يمكن تخطيط وتنفيذ مهام الصيانة بكفاءة عالية مما يقلل من التاثيرات على جداول رحلاتنا في المستقبل ويعزز الموثوقية التشغيلية الشاملة."

قامت فلاي دبي بتطوير وتنمية قدراتها الداخلية على مدار السنوات الماضية السنين، وفي عام 2022 حصلت على موافقة لتنفيذ عمليات الصيانة الاساسية ((CAR-145 من الهيئة العامة للطيران المدني. وقد مكّن ذلك الشركة من إجراء عمليات الفحص والصيانة (سي) بما فيها الصيانة المتعلقة بدخول الطائرات للخدمة لأسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس وبذلك عززت الناقلة من كفاءتها في لتكلفة والتشغيل.

عملت فلاي دبي خلال السنوات الماضية على تعزيز وتطوير كوادرها الفنية والهندسية واستقطبت فريقا من 455 مهندسًا يعملون في صيانة الخطوط والخدمات الفنية والمواد وورش العمل الخاصة بضمان صلاحية الطيران والسلامة الكاملة لأسطولنا المتنامي. وسينضم أكثر من 230 مهندساً إلى القوى العاملة المتنامية في فلاي دبي خلال الشهور الـ 12 المقبلة. ستضمن حملات التوظيف المستمرة جاهزية كاملة لفلاي دبي يسمح لها بافتتاح منشأة الصيانة والاصلاح الخاصة بها بحلول عام 2026.

وتشغل فلاي دبي حاليا أسطولا حديثا يتألف من 80 طائرة بوينغ 737 وستتسلم أكثر من 150 طائرة إضافية بحلول العام 2030.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرص إستثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة واصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

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