أحمد بن سعيد: مطارات دبي ستواصل لعب دور حيوي في تعزيز الاتصال العالمي

المصدر: البيان

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أشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالنتائج القوية لمطار دبي الدولي، مشيراً إلى تحقيقه رقماً قياسياً لأعلى حركة ربع سنوية هذا العام، بلغت 22.9 مليون مسافر في الربع الثالث.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: " حقق مطار دبي الدولي مجدداً رقماً قياسياً لأعلى حركة ربع سنوية هذا العام، بلغت 22.9 مليون مسافر في الربع الثالث. واستقبل المطار منذ بداية العام حتى الآن، 64.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 39.3% مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2022.. نحن على ثقة تامة من أن مطارات دبي ستواصل لعب دور حيوي في تعزيز الاتصال العالمي، وستظل مساهماً رئيسياً في اقتصاد المنطقة".

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