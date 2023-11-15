86.8 مليون مسافر متوقع عبر مطار دبي الدولي هذا العام

المصدر: البيان

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كشفت مطارات دبي عن توقعاتها باستمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية العام لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي DXB، متجاوزةً بذلك أعداد المسافرين المسجلة عام 2019. وجاءت هذه التوقعات مدفوعةً بالنمو الكبير في أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى جانب الزخم الكبير المتوقع في أعداد الزوار خلال الربع الأخير من العام الحالي.

النتائج الإيجابية التي تحققت خلال النصف الثاني في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB، المطار الدولي الأكبر في العالم، استمرت في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل عدد المسافرين خلاله إلى 22.9 مليون مسافر. وبذلك أصبح الربع الثالث من العام الربع الأكثر ازدحاماً من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.6 مليون مسافر.

ووصل إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019.

وحول ذلك، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "يسرنا تجاوز مطار دبي الدولي لمستويات مرحلة ما قبل الجائحة بهامش جيد وذلك قبل مضي عام تقريباً من تقديراتنا الأساسية. وما تزال توقعاتنا إيجابية للفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل، وهذا يتطلب منا مواصلة العمل الجاد بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين، وتكثيف الجهود للحفاظ على رضا ضيوفنا وتلبية الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين".

وأضاف: "لقد نجحنا في التغلب على التحديات خلال فترة التعافي، واستعدنا نشاطنا وبأقصى إمكانياتنا خلال فترة قصيرة نسبياً. كما أننا ملتزمون بمواصلة استكشاف الحلول المبتكرة، وإعادة تصور المفاهيم والعمليات التقليدية، والاستفادة من أحدث التقنيات في مشاريعنا القادمة، ومواجهة التحدي الكبير المتمثل في الاستدامة. وتوفر الفعاليات الضخمة مثل معرض دبي للطيران منصة مثالية لتكريم الإنجازات وتعزيز النمو المستقبلي، مما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه هذه النسخة من المعرض في رسم ملامح مستقبل القطاع".

الآفاق المستقبلية

تتوقع مطارات دبي مواصلة تسجيل أرقام قياسية في الربع الأخير من عام 2023 الجاري وعام 2024 المقبل، ولذلك تعمل المؤسسة على تعزيز عملياتها لاستيعاب هذا النمو المتوقع، علماً بأن الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار دبي الدولي تصل إلى 100 مليون مسافر سنوياً. ومن المتوقع أن يؤدي نشر التكنولوجيا المبتكرة، وتوسيع وتجديد البنى التحتية الحالية، وتعزيز كفاءة استخدام مساحة المطار وموارده، إلى رفع القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 120 مليون مسافر سنوياً.

وتواصل مطارات دبي تعاونها الحثيث مع الجهات المعنية لتعزيز تجربة المسافرين في المستقبل، انطلاقاً من مكانة دبي بصفتها أبرز الوجهات من حيث معدل إنفاق الزوار الدوليين، بإجمالي ربح قدره 29.4 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن مكانتها بين أكثر الوجهات اعتماداً على الحلول التقنية المتطورة.

أبرز الوجهات

جاءت الهند في صدارة الوجهات خلال الأشهر التسعة الأولى من حيث حركة المسافرين بواقع 8.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية بواقع 4.8 مليون مسافر والمملكة المتحدة بواقع 4.4 مليون مسافر. وشملت الوجهات البارزة الأخرى، كل من باكستان بواقع 3.1 مليون مسافر، والولايات المتحدة بواقع 2.7 مليون مسافر، وروسيا بواقع 1.8 مليون مسافر. وتضمنت قائمة أبرز المدن من حيث حركة المسافرين كلاً من لندن (2.7 مليون مسافر)، والرياض (1.9 مليون مسافر)، تلتها مومباي (1.8 مليون مسافر)، وجدة (1.7 ميون مسافر).

الأداء التشغيلي

تعامل نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي مع إجمالي 57.5 مليون حقيبة خلال عام 2023 بنسبة نجاح 99.8%، أي ما نسبته 2.5 حقيبة لكل ألف مسافر فقط لم يتم مناولتها، وهو إنجاز استثنائي للمطار الذي يُعد الأكبر دولياً من حيث حركة المسافرين الدوليين. أما بالنسبة لتسليم الأمتعة عند الوصول، فتم تسليم 91% من جميع الأمتعة خلال 45 دقيقة. يُذكر أن عدد الأمتعة التي تم التعامل معها في مطار دبي الدولي خلال التسعة أشهر الأولى في عام 2023 شكلت نسبة 106.07% مقارنة بحجم الأمتعة لعام 2019.

وسجل متوسط وقت الانتظار عند مراقبة الجوازات أقل من 11 دقيقة لنسبة 96.4% من المسافرين القادمين، بينما لم تتجاوز مدة الانتظار 6 دقائق لنسبة 95.1% من المسافرين المغادرين عند مراقبة الجوازات. وكان متوسط مدة الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من 4 دقائق لنسبة 98.4% من إجمالي المسافرين.

الشحن

واصلت حركة الشحن انتعاشها في الربع الثالث من العام الحالي مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12.3% على أساس سنوي، حيث تم نقل 446,400 طن من البضائع. وساهم الأداء القوي هذا العام في تعويض نسبة كبيرة من تراجع حجم البضائع المسجل نهاية العام الماضي. وسجل الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي نقل 1.3 مليون طن من البضائع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة لا تتجاوز 1%.

الرحلات الجوية

ارتفع عدد الرحلات في مطار دبي الدولي بنسبة 5.1% خلال الربع الثالث، ليصل إلى 106,000 رحلة. وبلغ العدد الإجمالي للرحلات الجوية عبر مطار دبي الدولي 308 آلاف رحلة بين شهري يناير وسبتمبر من العام الجاري، بزيادة 25.2% على أساس سنوي.

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