«إيروفلوت» تستأنف رحلاتها إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستأنف شركة الخطوط الجوية الروسية «إيروفلوت» رحلاتها الاعتيادية من مطار شيريميتيفو إلى مطار أبوظبي الدولي، حسب تأكيد متحدث باسم الشركة، خلال معرض دبي للطيران 2023.

وسيتم تشغيل أربع رحلات أسبوعية على متن طائرات «بوينغ737-800» ضيقة البدن إلى أبوظبي. وستعمل شركة الطيران من المبنى A الجديد بمطار أبوظبي الدولي، حيث سيحظى مسافروه بميزة الاستمتاع بالراحة والوسائل المبتكرة والتصميم الفريد لأركانه.

ويعد مبنى المسافرين A الجديد من أكبر المحطات في العالم، ويمكنه استقبال ما يصل إلى 79 طائرة في وقت واحد، وما يصل إلى 11 ألف مسافر في الساعة.

وقال متحدث باسم مطارات أبوظبي: إن الترحيب بشركة «إيروفلوت» في المبنى A الجديد في أبوظبي هو إضافة لشركة طيران دولية أخرى إلى أبوظبي، الأمر الذي يعكس القائمة المتنامية من الرحلات التي يتم تشغيلها من مطار أبوظبي الدولي والخيارات التي يتم تقديمها فيه. وبالنسبة للمسافرين وشركات الطيران، يفتح المبنى A آفاقاً جديدة من رحلات السفر حول العالم، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للسياحة والتجارة، وبوابة لاستكشاف ثقافة وتراث الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز