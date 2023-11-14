إلى 70 وجهة بتذكرة واحدة.. طيران الإمارات وكوندور تفعّلان شراكة الإنترلاين

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات وكوندور اليوم عن تفعيل اتفاقية الإنترلاين المبرمة بينهما، والتي ستعزز اتصال العملاء إلى 70 وجهة تديرها الناقلتان في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، بتذكرة واحدة وسياسة أمتعة مريحة. ووقعت الناقلتان أيضاً اتفاقية برنامجي المسافر الدائم لتمكين أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من كسب واستبدال الأميال على جميع الرحلات التي تشغلها كوندور.

وقع الاتفاقيتين عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وجينز بويد، المدير التجاري لشركة كوندور في معرض دبي للطيران. ويتوفر لركاب طيران الإمارات، اعتباراً من اليوم، الاستمتاع بوصول سلس إلى وجهات أوروبية وكاريبية جديدة تديرها كوندور، بما في ذلك 24 نقطة إقليمية عبر فرانكفورت، و12 نقطة إقليمية عبر دوسلدورف، و9 نقاط إقليمية عبر هامبورغ، و12 نقطة إقليمية عبر ميونيخ. وتشمل بعض المدن الأكثر شعبية، المتاحة أمام عملاء طيران الإمارات، كلاً من مالقة وكانكون وغرينادا وهافانا وإيبيزا، وغيرها، بتذكرة واحدة وتسجيل الأمتعة بسهولة إلى الوجهة النهائية.

وتوفر الاتفاقية لعملاء كوندور سهولة الوصول إلى الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات بين فرانكفورت ودبي، وعبرها إلى 12 نقطة في آسيا وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك أوكلاند وبانكوك وماليه ومسقط وموريشيوس وغيرها.

ويمكن إجراء الحجوزات وشراء التذاكر اعتباراً من اليوم على www.emirates.com وwww.condor.com، أو من خلال وكالات السفر عبر الإنترنت OTA، وجميع أنظمة التوزيع العالمية الرئيسية عبر وكلاء السفر.

وتوسع الشراكة الجديدة حضور طيران الإمارات في أوروبا بمقدار 57 نقطة إضافية عبر بواباتها الأربع الحالية في ألمانيا، ما يوفر مزيداً من الخيارات وإمكانية الاتصال لعملاء الناقلة إلى وجهات أوروبية شهيرة لسفر الأعمال والسياحة على السواء.

وكانت طيران الإمارات بدأت خدمة ألمانيا منذ عام 1987، وتشغل حالياً 63 رحلة أسبوعياً إلى فرانكفورت وهامبورغ ودوسلدورف وميونيخ. وتواصل الناقلة تعزيز عملياتها العالمية لتلبية الطلب، والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتزويد العملاء بوصول سلس إلى العديد من النقاط خارج شبكتها الخاصة التي تغطي الآن 144 وجهة. وتعزز إضافة كوندور شبكة شركات الطيران الشريكة لطيران الإمارات إلى 30 ناقلة بالرمز المشترك و121 ناقلة بالإنترلاين، ما يتيح لعملاء الناقلة الوصول بسلاسة إلى أكثر من 1500 مدينة عبر القارات الست.

كسب وإنفاق الأميال على شبكة كوندور

يستطيع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات الآن كسب وإنفاق الأميال للسفر على جميع الرحلات التي تشغلها كوندور. ويمكن للأعضاء كسب ميل سكاي واردز واحد مقابل كل ميل عند سفرهم في الدرجة السياحية، و1.25 ميل سكاي واردز مقابل كل ميل عند سفرهم في الدرجة السياحية الممتازة، وحتى 2.15 ميل سكاي واردز مقابل كل ميل عند سفرهم في درجة الأعمال.

ويمكن للأعضاء أيضاً استبدال الأميال للسفر على الرحلات التي تشغلها كوندور بدءاً من 8000 ميل لتذكرة الدرجة السياحية في اتجاه واحد، وبدءاً من 16000 ميل لتذكرة درجة الأعمال في اتجاه واحد.

يذكر أن هناك أكثر من 1.4 مليون عضو في سكاي واردز طيران الإمارات من المواطنين الألمان والمقيمين في ألمانيا. ويستفيد هؤلاء من الامتيازات الحصرية، بما في ذلك مكافآت الرحلات والترقيات والإقامات الفندقية والتجارب التي لا يمكن شراؤها بالمال.

تنقل كوندور، الأكثر شعبية بالبرامج السياحية في ألمانيا، عملاءها إلى أجمل وجهات العطلات في العالم منذ عام 1956. وفي كل عام، يسافر أكثر من تسعة ملايين ضيف مع كوندور من أكبر ثمانية مطارات في ألمانيا، ومن زيوريخ في سويسرا ومن فيينا في النمسا إلى حوالي 90 وجهة في أوروبا وأفريقيا وأميركا. وتشغّل كوندور أسطولاً يضم أكثر من 50 طائرة، وسوف تبدأ في استلام 41 طائرة جديدة قصيرة ومتوسطة المدى من عائلة A32Xneo اعتباراً من عام 2024. معلومات وصور على www.condor.com/downloads .

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