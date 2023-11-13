«الاتحاد للطيران» تستعرض أحدث طائراتها من طراز «بوينغ 787» في «دبي للطيران»

المصدر: أبوظبي - وام

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تستعرض «الاتحاد للطيران» في مشاركتها في معرض دبي للطيران أحدث طائراتها من طراز بوينغ 787-9، وهي واحدة من أربع طائرات دريملاينر جديدة تنضم إلى الأسطول هذا العام.

وستعمل الطائرة الجديدة على تعزيز خطط النمو الطموحة للاتحاد للطيران، فأضافت الشركة 12 وجهة جديدة هذا العام، مع المزيد من الوجهات في الهند، إضافة إلى انطلاق عملياتها إلى بوسطن ونيروبي في الأشهر المقبلة، وزيادة عدد الرحلات إلى وجهات مختلفة على شبكتها العالمية.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران «تمثل الذكرى السنوية العشرون لتأسيسنا لحظة محورية لا نحتفل فيها بإنجازات الشركة حتى الآن فحسب، وإنما الأهم من ذلك أيضاً أننا نضع أساساً قوياً ومساراً للنمو في المستقبل».

وأضاف نيفيس «تعد هذه الطائرات الجديدة أساسية لتحقيق الخطط الطموحة التي بدأناها لتوسيع أسطولنا وتعزيز رحلاتنا لنقل الضيوف بشكل أفضل إلى عدد أكبر من الوجهات، لنمنحهم بذلك تجربة طيران تفوق توقعاتهم».

وتقدم الطائرة الجديدة طراز 787 دريملاينر المزيد من التحسينات في مقصوراتها، وتضم 32 مقصورة في درجة الأعمال و271 مقعداً في الدرجة الاقتصادية.

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