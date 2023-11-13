ستراتا وإيرباص.. شراكة استراتيجية عمرها 15 عاماً

المصدر: دبي - وام

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احتفت شركة ستراتا للتصنيع (ستراتا)، مزود تصنيع المواد المركبة المتقدمة في دولة الإمارات وشركة صناعة الطيران العالمية «إيرباص» بالذكرى السنوية الـ15 من الشراكة الاستراتيجية المستمرة بينهما، انطلاقاً من عقد الإنتاج الأول الذي تم توقيعه في العام 2008، والتعاون الريادي المتزايد في إطار الجودة والابتكار، والذي أثمر حتى اليوم إنجازات كبيرة ولافتة في قطاع التصنيع المتقدم ومجال الطيران.

ومنذ إعلان تأسيسها في عام 2008 حتى اليوم، قامت ستراتا بتسليم 3036 شحنة تتألف من 36957 قطعة إلى شركة إيرباص. وحققت ستراتا باستمرار الالتزام بالتسليم والتقيّد التام بمعايير الجودة الصارمة، وتشمل عمليات التسليم التي أنجزت مختلف حزم الأعمال؛ الأسطح الخارجية، والجينيحات، وأجزاء تخفيف الرفع في طائرات إيرباص A330/A340، والأسطح الخارجية الداعمة لرفارف طائرات إيرباص A350 - 800/900/1000، والرفارف الداخلية لأجنحة طائرات إيرباص A350 - 900، والأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص A380.

وفي شهادة استثنائية على التأثير العالمي لشركة ستراتا في قطاع الطيران، تعد طائرة واحدة من بين كل 10 طائرات تحلق اليوم في الفضاء العالمي، تحتوي على أجزاء تم تصنيعها بفخر في دولة الإمارات من قبل ستراتا.

وتعكس هذه الإحصائية اللافتة، الحضور الكبير لشركة ستراتا في مجال صناعة الطيران، كما تؤكد على الجودة العالية في التصنيع والبراعة الهندسية التي تكتنزها مرافق ستراتا في دولة الإمارات، فيما تشكل المكونات التي تنتجها ستراتا مصدر فخر وطني، وهي رسالة تأكيد ودليل ثقة على دور دولة الإمارات في تكنولوجيا الطيران المتقدمة، وحضورها على الساحة العالمية.

وقال إسماعيل علي عبدالله، المدير العام والعضو المنتدب لشركة ستراتا: «إن الشراكة مع إيرباص المستمرة منذ 15 عاماً كانت بمنزلة رحلة تميزت بالابتكار والالتزام والتفاني الذي لا يتزعزع لتحقيق التميز، حيث يعد دور ستراتا في نجاح إيرباص شهادة على القدرات الاستثنائية لفريقنا وجودة منتجاتنا، وفي ظل هذه المنجزات، نحن نفخر بشدة بمساهمتنا في نمو صناعة الطيران عالمياً، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر».

من جانبه أكد ميكائيل هواري، رئيس إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط أهمية هذه الشراكة طويلة الأمد، قائلاً: «تُقدر إيرباص شراكتها مع ستراتا باعتبارها مورداً استراتيجياً في سلسلة التوريد لدينا. إن تفاني ستراتا في التميز والابتكار يتوافق تماماً مع التزام إيرباص بتقديم أفضل المنتجات لعملائنا»، مشيراً إلى أن إيرباص وستراتا تلعبان دوراً رئيسياً في إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة صناعة طيران عالمية المستوى، ودعم استراتيجية التنويع طويلة المدى والالتزام بالتنمية المستدامة.

وأضاف هواري: «نحن فخورون بشراكتنا مع ستراتا، التي شكلت عنصراً أساسياً في سلاسل التوريد. إن تفاني ستراتا في التميز والابتكار يتوافق تماماً مع التزام إيرباص بتقديم أفضل المنتجات لعملائنا».

وتزداد هذه الشراكة أهمية من كون أن عالم الطيران يحظى بعدد محدود من الشراكات التي يمكن أن تتمتع بقدر كبير من الإمكانات التحويلية مثل الشراكة بين عملاقي الصناعة إيرباص وستراتا، فهذه الشراكة تُبشّر بإحداث ثورة في عمليات تصنيع الطائرات وإرساء الأساس لبناء قاعدة متكاملة في مجال صناعة الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ أن بدأ تشغيل منشأة ستراتا، حرصت الشركة في وقت قياسي على تأكيد قدراتها الصناعية من خلال توفير شحنتها الأولية من مكونات الطائرات لشركة إيرباص، في فترة سريعة بشكل ملحوظ.

وقد أدى هذا الإنجاز اللافت المُعَزز بالكفاءة وسرعة الإنتاج للدفع بستراتا إلى مكانة بارزة في صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم.

ومن الجوانب المهمة التي يظهرها هذا التعاون، الالتزام برعاية المواهب والخبرات الإماراتية.. وفي هذا الصدد فقد حرصت ستراتا بشكل كبير على تعزيز الفائدة ونقل المعرفة من خلال الاستثمار في تدريب المهندسين والفنيين لديها، وتشجيع وتطوير موظفيها لتحقيق أعلى معايير التميز في صناعة الطيران، وتحقيق الاستفادة المُثلى من شراكتها مع إيرباص.

وتعد شركة إيرباص، مثالاً للابتكار والتكنولوجيا في قطاع الطيران.. ومن خلال خبرتها في تصميم الطائرات وتكامل الأنظمة وإدارة سلسلة التوريد العالمية، فقد ساعدت إيرباص ستراتا بالمعرفة والموارد اللازمة لرفع قدرات المواهب الإماراتية.. وحتى الآن، شارك أكثر من 100 مواطن إماراتي في مبادرة التدريب الأولي التي أطلقتها ستراتا وإيرباص، والتي تلعب الآن دوراً أساسياً في بناء قاعدة متكاملة لصناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.. وقد فتحت هذه الشراكة المتنامية على مدى 15 عاماً، الأبواب لتنمية المهارات ونقل المعرفة، كما مهّدت برامج التدريب الداخلي والمبادرات البحثية المشتركة، الطريق لتبادل الأفكار والخبرات بما يعود بالفائدة على ستراتا وإيرباص، والقوى العاملة الإماراتية على وجه الخصوص.

وتعتبر شركة ستراتا، التي يقع مقرها في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، منارة لتطلعات دولة الإمارات في مجال صناعة الطيران، حيث إن مرافق التصنيع الحديثة لشركة ستراتا، والالتزام الدائم بالبحث والتطوير، والموقع الاستراتيجي، توفر لشركة إيرباص موطئ قدم في منطقة تستعد لنمو قطاع صناعة الطيران.

الجدير بالذكر أن من أبرز نتائج هذه الشراكة بين ستراتا وإيرباص، الانتشار العالمي لمكونات ستراتا المركبة خفيفة الوزن، والتي تحمل بكل فخر العلامة التجارية «صنع بفخر في الإمارات».

وقد وجدت هذه المكونات طريقها إلى أساطيل الطائرات عريضة الهيكل في جميع أنحاء العالم، مما أسهم في تعزيز كفاءة عالم الطيران واستدامته.

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