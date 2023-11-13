«العربية أبوظبي» تنقل عملياتها إلى مبنى المسافرين (A) في مطار أبوظبي الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة ومقرها أبوظبي، نقل عملياتها التشغيلية إلى مبنى المسافرين (A) في مطار أبوظبي الدولي الجديد غداً الثلاثاء 14 نوفمبر. ويعد المبنى (A) من أكبر مباني المسافرين في العالم بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، مع إمكان تنفيذ إجراءات السفر لـ 11 ألف مسافر في الساعة وتشغيل 79 طائرة في أي وقت.

وستستقبل «العربية أبوظبي» أولى رحلاتها القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت إلى المبنى الجديد عند الساعة 17:55 من يوم 14 نوفمبر، بينما تتجه أولى رحلاتها المغادرة منه إلى كولكاتا في الهند عند الساعة 18:55 في اليوم ذاته.

ويتزامن افتتاح المبنى الجديد مع تعافي الحركة الجوية العالمية واقترابها سريعاً من مستوياتها السابقة لفترة ما قبل الجائحة، وسيسهم أيضاً في رسم ملامح المرحلة المقبلة لنمو «العربية أبوظبي». ويأتي نقل عمليات الشركة إلى مبنى المسافرين (A) في أعقاب المرحلة الثالثة من انتقال شركات الطيران إلى المبنى. ويركز المبنى الجديد على الارتقاء بالتجربة الشاملة للمسافرين، وحسن جدوى العمليات التشغيلية، وضمان أرقى المعايير.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «نتطلع إلى بدء عملياتنا التشغيلية من مبنى المسافرين الجديد، الذي يدعم طموحنا إلى زيادة قدرات أسطولنا الحالي لتلبية احتياجات السفر المتنامية من وإلى العاصمة الإماراتية. ومع تجهيزه بأحدث التقنيات المتقدمة لتسهيل حركة المسافرين، يضمن مبنى المسافرين (A) توفير أعلى مستويات الراحة، والارتقاء بتجارب المسافرين، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للسياحة والأعمال».

وتم تصميم مبنى المسافرين (A) لتوفير تجربة متميزة للزوار ومسافري الترانزيت، فتم تجهيزه بتقنية القياسات الحيوية المتقدمة التي توفر تجربة مريحة وغير مسبوقة لجميع المسافرين. وإضافة إلى ذلك، يرسي المبنى معياراً جديداً لتجارب المطارات للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه، ويوفر ما يزيد على 160 خياراً من المتاجر والمطاعم والمقاهي التي تلبي جميع الأذواق. وانسجاماً مع تركيزه على راحة المسافرين وتجربتهم الشاملة، يوفر مبنى المسافرين (A) مجموعة واسعة من وسائل الراحة ومن ذلك قاعات الانتظار الفخمة ومرافق السبا ومناطق مخصصة لمساعدة المسافرين على الاسترخاء وتجديد نشاطهم.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدبة الرئيسة التنفيذية المؤقتة لمطارات أبوظبي: «أود أن أرحب بالعربية أبوظبي في مقرها الجديد في مبنى المسافرين (A) وهو مبنى حديث مزود مرافق تلبي متطلبات شركات الطيران ويسهم كونه قاعدة مثالية لهم في تعزيز حركة سفرهم الدولية. وبتوفير مجموعة من المرافق المتطورة للمسافرين وشركات النقل على حد سواء، فإنه سيعزز مكانة أبوظبي العالمية قاعدة مهمة للطيران».

وتسيّر «العربية للطيران أبوظبي» أسطولاً مكوناً من 10 طائرات إيرباص A320 إلى 28 وجهة من مطار أبوظبي الدولي، وتوفر مقصورات أسطول «العربية للطيران» راحةً إضافية للمسافرين بتوفير مساحة أكبر بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية، كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الوجبات عبر خدمة «سكاي كافيه»، إضافة إلى خدمة البث المجانية «SkyTime» على متن الطائرة، كما يمكن للمسافرين كسب وتحويل وإنفاق النقاط عبر برنامج الولاء الأكثر سخاءً في المنطقة «Air Rewards».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز