التصدي لمحاولة اختراق الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة الدولي

المصدر: البيان

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تصدت سلطات مطار القاهرة الدولي لمحاولة اختراق لموقع الشركة الإلكتروني.

وصرح مصدر مسؤول بشركة ميناء القاهرة الجوى بإحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدي لها بنجاح، حيث تم حجب الموقع عن العمل كأحد الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة، لحين التأكد من جاهزية الموقع للعمل مرة أخرى دون أي مخاطر، ومن المتوقع أن يعود إلى العمل بشكل طبيعي مع نهاية اليوم.

وأشار المصدر وفقا لوسائل غعلام مصرية إلى أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع بأمان ولم تتأثر بمحاولة الاختراق هذه، حيث إن الشركة تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني، مؤكدا سلامة كافة البيانات والمعلومات والتى من بينها (أسماء المطاعم والكافتيريات وشركات الأسوق الحرة – الاستراحات).

وسوف تفتح شركة ميناء القاهرة الجوي على الفور تحقيقات موسعة لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

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