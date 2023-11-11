شرطة دبي تستعرض خدماتها السياحية في سوق السفر العالمي بلندن

المصدر: دبي - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في سوق السفر العالمي 2023، في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أكثر من 4000 من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمؤثرين في مجال السفر والسياحة من 184 دولة.

وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة على الانضمام سنوياً إلى واحد من أكبر المعارض السياحية في العالم، لضمان تعزيز وصول خدماتها المرتبطة بالقطاع السياحي إلى الجمهور.. مشيراً إلى أن منصة شرطة دبي عرضت 6 خدمات تمكن السياح والزوار من خوض رحلة سياحية رائعة في الإمارة.

ونوه إلى أن شعور السائحين بالأمن والاستقرار يلعب دوراً جوهرياً في تنمية القطاع السياحي، خاصة وأن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لهذه الفئة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع السياحي بما تقدمه من تسهيلات في الوصول إلى الخدمة وسرعة الاستجابة، عبر منصات ذكية وإلكترونية تطبق أفضل الممارسات العالمية، وتستعين بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال العميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن المنصة تقدم أبرز الميزات والخدمات التي يوفرها التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، سعياً لتقديم خدمات تُسعد السياح والمواطنين والمقيمين.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي تسخر جهودها لضمان التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني عبر الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم، وتحرص على استشراف المستقبل في ذات المجال للخروج بخدمات وبرامج مطورة تواكب المستجدات العالمية في القطاع الأمني السياحي.

ونوه العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، إلى أن منصة شرطة دبي هذا العام، قدمت ورشاً ومحاضرات توعوية بشأن الخدمات السياحية التي تقدمها على مدار العام، والتي يمكن للسياح الاستعانة بها للحصول على تجربة سياحية ثرية، سواء من حيث طلب المساعدة أو تقديم الاستفسارات، وبلغات عالمية.. مشيراً إلى أن الخدمات التي تتضمنها المنصة تشمل خدمة الشرطة السياحية، وخدمة أبحر بأمان، ومتحف شرطة دبي، وبطاقة إسعاد، وفريق الشجعان التابع لمركز حتا، وخدمة المفقودات والمعثورات، وتطبيق شرطة دبي الذكي الذي يحوي خدمات مجتمعية وجنائية ومرورية، والدوريات الأمنية السياحية.

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