«سياحة أبوظبي» تتعاون مع «دليل ميشلان» لإطلاق مهرجان المأكولات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يُنظم «دليل ميشلان»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مهرجانه الأول للمأكولات بالمنطقة، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في حديقة اللوفر أبوظبي بالمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، وذلك ضمن فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي.

ويجمع مهرجان دليل ميشلان للمأكولات في أبوظبي طهاة من 16 مطعماً من «دليل ميشلان»، تحت شعار «اكتشف فن النكهات»، مقدماً قوائم مأكولات مُنسقة خصيصاً لهذا الحدث، علاوة على أطباق حصرية، وعروض «طاولة الشيف»، ودروس لتعليم الطهي، وسوق لمنتجات ميشلان العالمية، ومحاصيل زراعية محلية.

وتسلط الدورة الأولى من المهرجان، الضوء على أهمية النكهات في رسم ملامح وهوية الأطباق المميزة. ويُعتبر مزج النكهات بتناغم مهارة مذهلة، وفناً بحد ذاته. وتعرض المطاعم المشاركة مذاقات فريدة، ضمن تجربة تجمع بين أبرع فنون الطهي وأرقى مستويات الجودة. ويعمل كل طاه على ابتكار قائمة أطباق مستوحاة من المأكولات المفضلة في منطقته الأصلية، والتي تأخذ الزوار في جولة حول فنون الطهي العالمية في قلب أبوظبي.

وقال جويندال بولينيك المدير العالمي لدليل ميشلان: يسرنا تقديم هذه التجربة لعشاق فنون الطهي في حديقة اللوفر أبوظبي، حيث يُمكنهم لقاء الطهاة، ومشاهدة إبداعاتهم، مع تذوق أشهى الأطباق الحصرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز