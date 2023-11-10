«طيران الإمارات» تطلق منتجات باستخدام مواد معاد تدويرها

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «طيران الإمارات» تشكيلة فريدة من الأمتعة والحقائب والإكسسوارات مصنوعة من مواد معاد تدويرها من الطائرات التي خضعت لتحديث تصاميمها الداخلية. وتجسد هذه المنتجات روح الابتكار المتأصلة في ثقافة «طيران الإمارات»، والالتزام البيئي المستمر بالاستهلاك المسؤول.

تضم التشكيلة ذات الإصدار المحدود مجموعة مختارة من حقائب السفر وحقائب الظهر وحقائب اليد، وحاملات البطاقات وحقائب أدوات الزينة والأحزمة، وحتى الأحذية، وجميعها مصممة ومصنوعة على أيدي خياطي طيران الإمارات في ورشة عمل مخصصة للمقصورات، في مركز «طيران الإمارات» الهندسي بدبي.

ومن المقرر البدء ببيع هذه المنتجات في متاجر «طيران الإمارات» الرسمية عام 2024، والتبرع بجميع عائداتها للأطفال المحتاجين، عبر مؤسسة طيران الإمارات الخيرية. وسوف تعرض تشكيلة مختارة من الحقائب والإكسسوارات في جناح «طيران الإمارات» بمعرض دبي للطيران، الذي يقام في دبي ورلد سنترال في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وجُمعت المواد المستخدمة في صناعة المنتجات الأنيقة من طائرات إيرباص A380 وبوينغ 777. وأعيد استخدام جميع أنواع المواد لصناعة لأمتعة والحقائب، من مساند الرأس المصنوعة من الألمنيوم، إلى الجلود من الأرائك في الصالون الجوي على طائرة A380، إلى أحزمة الأمان وحتى الفراء من مقعد القبطان. ومن بين 16 طائرة جرى تحديثها حتى اليوم، تم بالفعل استعادة أكثر من 14000 كيلوغرام من مختلف المواد.

ونظراً إلى أن كل قطعة تُصنع يدوياً حسب الطلب، فقد يتاح للعملاء طلب نقوش خاصة بالليزر على بعض الحقائب اليدوية أو حقائب السفر أو حاملات المستندات. ويمكن لعشاق الطيران تسجيل اهتمامهم قريباً على موقع متجر طيران الإمارات، علماً بأن القطع المميزة محدودة العدد.

ويعمل في مركز «طيران الإمارات» الهندسي فريق مكون من 14 حائكاً بمسمى وظيفي «مساعد صيانة هندسية»، ويتضمن دورهم إصلاح وخياطة أي تمزقات في التصاميم الداخلية لأسطول طيران الإمارات. وقد تم تخصيص أربعة من هؤلاء الحائكين حالياً، وبدوام كامل، لمبادرة إعادة التدوير، وتصميم وصناعة المنتجات المعاد تدويرها والتعاون مع الموردين للحصول على أفكار حول كيفية إعادة استخدام مختلف المواد.

وقال أحمد صفا، نائب رئيس أول الدائرة الهندسية في «طيران الإمارات»: «نحن ملتزمون بالتطوير المستمر لجهود الاستدامة، والنظر في كل جوانب منتجاتنا وسلسلة التوريد. لقد أدركنا أنه يمكن منح هذه المواد حياة ثانية لأنها أصلاً ذات جودة عالية، وتحدّينا فريقنا ليقدم وينفذ أفكاراً إبداعية ومبتكرة، وهذا ما أنتجته ورشتنا للإكسسوارات الخاصة في مركز الإمارات الهندسي، فقد جاءت هذه المبادرة من شغف فريقنا، ونحن فخورون للغاية بكيفية توافقها مع أهدافنا في الابتكار والاستدامة، والأفضل من ذلك أن جميع الإيرادات ستعود بالنفع على قضايا نبيلة عبر مؤسسة طيران الإمارات الخيرية».

وكانت «طيران الإمارات» قد قررت في أغسطس 2022 تنفيذ أكبر مشروع معروف لتحديث أسطولها، باستثمار مليارات الدولارات للارتقاء بتجربة العملاء. وتعمل الناقلة على تحديث المقصورات الداخلية بالكامل لـ120 طائرة إيرباص A380 وبوينغ 777.

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