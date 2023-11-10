أرباح مجموعة الإمارات النصفية تقفز 138 % وتتجاوز 10 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الإمارات عن أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها على الإطلاق، وسجلت المجموعة في النصف الأول من السنة المالية الجارية 2023/ 2024 أرباحاً صافية، بلغت 10.1 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، بنمو 138 % متجاوزة بذلك أرباحها نصف السنوية القياسية البالغة 4.2 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) العام الماضي.

كما حققت المجموعة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA بلغت 20.6 مليار درهم (5.6 مليارات دولار)، مقابل 15.3 مليار درهم (4.2 مليارات دولار)، خلال ذات المدة من السنة الماضية، ما يعكس ربحية تشغيلية قوية.

وبلغت إيرادات المجموعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار)، بنمو 20 % عن إيرادات ذات المدة من السنة الماضية، التي كانت 56.3 مليار درهم (15.3 مليار دولار)، ونجم هذا النمو عن الطلب القوي على النقل الجوي عبر العالم، الذي يواصل مساره التصاعدي، منذ رفع آخر قيود السفر، بسبب الجائحة.

وأنهت مجموعة الإمارات النصف الأول من السنة المالية 2023/ 2024 بمركز نقدي قوي، حيث بلغت أرصدتها 42.7 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة مع 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار)، في 31 مارس الماضي، وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطاتها النقدية القوية لدعم متطلبات الأعمال، بما في ذلك مدفوعات الديون. وسددت المجموعة حتى الآن 9.2 مليارات درهم من القروض المرتبطة بـ«كوفيد 19»، كما دفعت أيضاً 4.5 مليارات درهم حصة المالكين من أرباح السنة المالية السنة المالية 2022/ 2023.

العودة أقوى وأفضل

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نجني اليوم ثمار خططنا للعودة أقوى وأفضل من أي وقت مضى، فقد تجاوزنا الأرقام القياسية السابقة، وحققنا أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق، حيث تساوت أرباحنا عن الأشهر الستة الأولى من 2023/ 2024 تقريباً مع أرباحنا القياسية عن السنة المالية 2022/ 2023 بأكملها، ويعكس هذا الإنجاز الهائل المواهب والالتزام ضمن المجموعة، وقوة نموذج أعمالنا، وقوة رؤية دبي وسياساتها، التي أتاحت إنشاء قطاع طيران قوي ومرن ومتطور».

وأضاف سموه: «واصلنا عبر المجموعة تكثيف العمليات بأمان، والتحرك بمنتهى المرونة لتلبية طلب العملاء. ونفذنا سلسلة من التحسينات على خدماتنا ومنتجاتنا لكي نبقى الخيار المفضل للعملاء، وسوف نواصل الاستثمار في موظفينا ومنتجاتنا وشراكاتنا وتقنياتنا لتعزيز قدراتنا والتأكد من استعدادنا للمستقبل».

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «نتوقع أن يظل طلب العملاء عبر أقسام مجموعة الإمارات قوياً، خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2023/ 2024، وسوف نحافظ على المرونة في كيفية نشر مواردنا في مختلف الأسواق، التي تشهد تغيرات ديناميكية، كما نراقب في ذات الوقت الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، والضغوط التضخمية، والعوامل الجيوسياسية».

ومواكبة لتوسع العمليات والأنشطة التجارية فقد نمت قاعدة موظفي مجموعة الإمارات، مقارنة مع 31 مارس الماضي، بـ6 %، ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 108996 في 30 سبتمبر الماضي، وتواصل طيران الإمارات ودناتا تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.

وقال سموه عبر «إكس»: «نتوقع أن يظل طلب العملاء عبر أقسام مجموعة الإمارات قوياً، خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2024/2023، وسوف نحافظ على المرونة في كيفية نشر مواردنا في مختلف الأسواق، التي تشهد تغيرات ديناميكية، كما نراقب، في ذات الوقت، الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، والضغوط التضخمية، والعوامل الجيوسياسية».

26.1 مليون راكب

خلال المدة من 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر 2023 نقلت طيران الإمارات 26.1 مليون راكب بنمو 3 %، عن ذات المدة من السنة الماضية، ونقلت الإمارات للشحن الجوي 1035000 طن من البضائع، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، بنمو 11 % عن ذات المدة من السنة الماضية، ويعكس هذا النمو قدرة قسم الشحن على تلبية طلب العملاء من خلال المنتجات المتخصصة، وخيارات الشبكة الممتازة المتوفرة مع عمليات الطائرات المخصصة للشحن وعنابر الشحن على طائرات الركاب.

وفي النصف الأول من السنة المالية 2023/ 2024 حققت «طيران الإمارات» أرباحاً قياسية قدرها 9.4 مليارات درهم (2.6 مليار دولار)، مقارنة مع أرباح ذات المدة من السنة الماضية، التي كانت 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) بارتفاع 134 %.

وسجلت إيرادات طيران الإمارات، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 59.5 مليار درهم (16.2 مليار دولار) بنمو 19% مقارنة مع إيرادات ذات المدة من السنة المالية الفائتة، التي كانت 50.1 مليار درهم (13.7 مليار دولار)، ويعود هذا النمو القياسي في الأداء إلى الطلب القوي على السفر الدولي، عبر مختلف الأسواق، كما يجسد قدرة طيران الإمارات على التخطيط المسبق لتلبية الطلب، وتعزيز السعة وجذب العملاء بعروضها القيمة ومنتجاتها المتميزة وخدماتها ذات الجودة العالية.

وارتفعت التكاليف التشغيلية المباشرة لطيران الإمارات (بما في ذلك الوقود) بـ9 % مواكبة لتوسيع العمليات، ولا يزال الوقود يشكل أكبر نسبة في التكلفة التشغيلية (34 %) مقارنة مع 38 % في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية.

وسجلت أرباح طيران الإمارات التشغيلية (قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA نمواً بـ 33 % إلى 19.5 مليار درهم (5.3 مليارات دولار)، مقارنة مع 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) في ذات المدة من السنة السابقة، وذلك بفضل الطلب القوي وتوسيع العمليات.

توسع

واصلت طيران الإمارات تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها، وأعادت خلال النصف الأول من 2023/ 2024، تشغيل طائراتها الإيرباص A380 إلى كل من بالي وبكين وبرمنغهام والدار البيضاء ونيس وشنغهاي وتايبيه.

وفي يوليو أطلقت طيران الإمارات خدمة يومية من دون توقف إلى مونتريال، التي أصبحت أحدث وجهاتها، وبوابتها الثانية في كندا.

ولتوسيع خيارات السفر المتاحة أمام العملاء أبرمت طيران الإمارات في الأشهر الستة الأولى من 2023/ 2024 اتفاقيات مشاركة بالرمز، وإنترلاين مع 8 شركات طيران، هي: الاتحاد للطيران، إيجيان إيرلاينز، إير كندا، الخطوط الكينية، الخطوط الفلبينية، الخطوط المالديفية، الخطوط السريلانكية، ويونايتد إيرلاينز.

شراكات

وحصلت اتفاقية شراكة الرمز بين طيران الإمارات وكوانتاس على الموافقات، لتمديدها 5 سنوات أخرى حتى عام 2027، واستفاد أكثر من 15 مليون مسافر من مسارات الرحلات المشتركة، منذ إبرام الاتفاقية بين الناقلتين في عام 2013، وبحلول 30 سبتمبر الماضي كانت طيران الإمارات تسير رحلات ركاب وشحن إلى 144 مطاراً، باستخدام كامل أسطولها من طائرات البوينج 777 و104 طائرات إيرباص A380. وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية أعادت طيران الإمارات إلى الخدمة 10 طائرات A380،بعد تجهيزها بتصاميم داخلية جديدة بالكامل، وأحدث المنتجات الجوية بموجب برنامجها التحديثي، بما في ذلك مقصورة ومقاعد الدرجة السياحية الممتازة، وقد أتاح ذلك لطيران الإمارات توفير هذه الدرجة، التي تلقى إقبالاً كبيراً من العملاء، على مزيد من الوجهات الجديدة، بما في ذلك نيويورك جون كينيدي وهيوستن وسان فرانسيسكو ولوس أنجليس وسنغافورة.

وأطلقت طيران الإمارات، في النصف الأول من 2023/ 2024، حملة إعلانية عالمية جديدة لعلامتها التجارية مع نجمة هوليوود بينيلوبي كروز، وقدمت مبادرات لتعزيز تجربة سفر العملاء، بما في ذلك: مرفق جديد لإنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، وخدمة الواي فاي على متن الطائرة مجاناً لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، وإمكانية جديدة أمام العملاء لتحديد خياراتهم، وطلب وجباتهم مسبقاً قبل السفر.

وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية سجلت الطاقة الكلية، التي تقاس بعدد الأطنان المتاحة مضروباً في عدد الكيلو مترات المقطوعة ATKM، نمواً بـ25 % لتبلغ 28.5 مليار طن كيلومتري متاح، بفضل توسيع جدول الرحلات المنتظمة. كما نمت طاقة الركاب، التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة ASKM، بـ30 %، وارتفعت حركة الركاب، التي تقاس بالعائد على الراكب لكل كيلو متر RPKM بـ35 %، بينما وصل معدل ملاءة المقاعد إلى 81.5 % مقارنة مع 78.5 %، خلال ذات المدة من السنة الماضية.

دناتا

واصلت دناتا تعزيز عملياتها في قطاعات الشحن والمناولة الأرضية والتموين والتجزئة وخدمات السفر، وأدى ذلك إلى تسجيل نمو قوي في الإيرادات في الأشهر الستة الأولى من 2023/ 2024. وبلغت إيرادات دناتا، بما في ذلك الدخل من عمليات تشغيلية أخرى، 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، بنمو 27 % مقارنة بذات المدة من السنة الماضية، التي كانت 7.3 مليارات درهم (2.0 مليار دولار).

وبلغ إجمالي أرباح دناتا 709 ملايين درهم (193 مليون دولار)، مقارنة مع 236 مليون درهم (64 مليون دولار) بزيادة 20 %.

وحافظت دناتا لعمليات المطار على مكانتها كونها أكبر مساهم في إيرادات دناتا، حيث بلغت هذه المساهمة 4.1 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، بنمو 18 % عن إيرادات الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية، وذلك بفضل استمرار ارتفاع طلب العملاء، لا سيما من شركاتها في الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة، وسجل إجمالي أعداد الطائرات، التي قدمت دناتا خدمات مناولة لها في جميع مواقع عملها ارتفاعاً بـ 11 % إلى 384656 طائرة، وسجلت الشحنات، التي ناولتها 1.3 مليون طن بتراجع 5 % عن ذات المدة من السنة الماضية، ما يعكس مزيداً من التراجع في سوق الشحن الجوي العالمي بعد الارتفاع الهائل، الذي شهده خلال الجائحة.

إنتاج

وبلغت مساهمة عمليات دناتا لتموين الطائرات والتجزئة في الإيرادات الإجمالية 3.5 مليارات درهم (942 مليون دولار) بنمو 45 % مع تسجيل زيادات قوية في الإنتاج في كل من أستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتلبية طلب العملاء. وسجل عدد الوجبات التي حملتها على الطائرات خلال الأشهر الستة الأولى نمواً بـ31 % إلى 66.3 مليون وجبة، مقارنة مع 50.5 مليون وجبة في ذات المدة من العام الماضي.

كما بلغت مساهمة قسم السفر في دناتا في الإيرادات 1.4 مليار درهم (375 مليون دولار)، مقارنة مع 1.2 مليار درهم (323 مليون دولار) بنمو 16 % عن نفس المدة من السنة الماضية، وذلك نتيجة للانتعاش القوي في الطلب على السفر والحجوزات. وسجلت دناتا مساهمة قوية من شركتها لإدارة الوجهات في آسيا «ديستنيشن آسيا»، ومن أعمالها في العطلات البحرية «إيماجن كروزينغ Imagine Cruising»، التي استحوذت دناتا على حصة مسيطرة فيها، وأعلن القسم عن مبيعات بقيمة إجمالية للمعاملات TTV بقيمة 4.0 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، مقارنة مع 3.5 مليارات درهم (960 مليون دولار) في ذات المدة من العام الماضي.

وفازت دناتا للتموين وخدمات المطار في النصف الأول من السنة المالية 2023/ 2024 بعقود جديدة مهمة وزاد عدد العملاء، عبر عملياتها الدولية، ويظهر هذا قدرة دناتا على خدمة العمليات المتنامية لعملائها من شركات الطيران، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة على الرغم من التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق مثل نقص القوى العاملة الماهرة، وقضايا سلسلة التوريد، والضغوط التضخمية.

استثمارات

وواصلت دناتا أيضاً القيام باستثمارات استراتيجية في أعمالها واعتماد التكنولوجيا المبتكرة، وغيرها من المبادرات للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات العملاء، وشملت أبرز التطورات في النصف الأول من 2023/ 2024 ما يلي: الاستحواذ على حصة إضافية بـ29 % في شركة توزيع الرحلات البحرية والإقامة «إيماجن كروزينغ Imagine Cruising»، ما يرفع حصتها في الشركة، التي مقرها المملكة المتحدة إلى 81.4 %. وتطبيق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات وقدرات دناتا لمناولة البضائع في سنغافورة، والتحول إلى مزيج الوقود الحيوي لمركبات النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تستخدمه «دناتا للخدمات اللوجستية»، و«المغامرات العربية»، و«ألفا فلايت سيرفيسز»، و«سيتي سايت سيينغ» لتقليل الانبعاثات، وتلبية توقعات العملاء المتزايدة بشأن خيارات النقل ذات البصمة البيئية المنخفضة.

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