«لوتاه للوقود الحيوي» و«أتموسفير كور» تعززان الاقتصاد الدائري والسياحة المستدامة في المالديف

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «لوتاه للوقود الحيوي»، المتخصصة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «أتموسفير كور»، إحدى أكبر شركات الضيافة في المالديف، والتي تدير 8 منتجعات و3 علامات تجارية، وذلك بهدف توحيد جهودهما في حماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة.

وقع يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وإسماعيل حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة أتموسفير كور الخاصة المحدودة في جزر المالديف، مذكرة التفاهم ضمن فعاليات منتدى دبي للأعمال الذي نظمته غرفة دبي للتجارة في نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا التعاون تأكيداً على التزام لوتاه للوقود الحيوي وأتموسفير كور خفض النفايات وإعادة تدوير الموارد وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري من أجل ضمان كوكب أكثر صحةً للأجيال المقبلة، كما توسع الشراكة نطاق العمليات الدولية لشركة لوتاه للوقود الحيوي، والمساهمة في مبادرات الطاقة النظيفة، والمناطق البحرية المحمية، والسياحة المستدامة في المالديف.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز الاقتصاد الدائري في المالديف، وإدخال الوقود الحيوي الصديق للبيئة، الذي تنتجه شركة لوتاه للوقود الحيوي، في المنتجعات التي تديرها شركة أتموسفير كور، الأمر الذي يخفض بشكل كبير من البصمة الكربونية لعملياتها التشغيلية والمساهمة في بناء صناعة سياحية مستدامة في المالديف.

كذلك، يسهم التعاون بين الطرفين في استكشاف جدوى جمع وإعادة تدوير زيت الطهي المستخدم من المنتجعات والفنادق والعائلات في المالديف من خلال مصنع لوتاه للوقود الحيوي في جزر المالديف، بحيث تسهم في توفير فرص عمل جديدة في مجال الاقتصاد الدائري وتدعم جهود تقليل اعتماد المالديف على الوقود التقليدي، الأمر الذي يتماشى مع التزام جزر المالديف بالاستدامة البيئية، والأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قال يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: «تمثل شراكتنا مع أتموسفير كور خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الدائري والسياحة المستدامة، ويسهم المحيط الهندي الخلاب الذي يحيط بجزر المالديف بدور رئيسي في دعم اقتصاد البلاد، الذي يعتمد على الثروة السمكية والبحرية والسياحة. ونفخر بالعمل مع أتموسفير كور وحكومة المالديف لبناء منظومة متطورة للاقتصاد الدائري والطاقة. كذلك، تسهم مذكرة التفاهم على تعزيز شراكتنا الحالية مع شركة فيناكا، المسؤولة عن الكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي في المالديف، من خلال توفير المواد لإنتاج الوقود الحيوي محلياً في مصنع لوتاه لإنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستعملة في المالديف».

من جانبه، قال إسماعيل حلمي رئيس مجلس إدارة شركة أتموسفير كور: «نحرص في أتموسفير كور على المحافظة على البيئة وتوفير تجربة عطلة بمستويات عالمية. وتتيح لنا هذه الشراكة رفع مستوى التزامنا بالمسؤولية البيئية، وضمان تمتع الضيوف بالجمال الطبيعي للمالديف دون الإضرار بها. ونحن ملتزمون بأن نكون مثالاً يحتذى للقطاع السياحي بالتأكيد على إمكانية المواءمة بين المحافظة على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي».

الجدير بالذكر أن شركة لوتاه للوقود الحيوي وقعت في أبريل 2023 على اتفاقية مع شركة فيناكا، المسؤولة عن الكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي في المالديف، لتأسيس أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستعملة في المالديف. ويعتبر المصنع الأول لشركة لوتاه للوقود الحيوي خارج دولة الإمارات تأكيداً على حرصها على توسيع نطاق الحلول المستدامة المبتكرة التي تقدمها لتلبية متطلبات الطاقة على الأمد البعيد باستخدام بدائل نظيفة تتوافق مع مرتكزات الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

وتعتبر جمهورية المالديف من أكثر دول العالم اهتماماً بالاستدامة البيئية، حيث أطلقت العديد من المشاريع التي تستهدف مكافحة تأثيرات وتداعيات التغير المناخي على البلاد التي تقع معظم جزرها على مسافات قريبة فوق سطح البحر.

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