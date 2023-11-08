«ويز إير أبوظبي» تسير رحلات إلى كازاخستان 3 مرات أسبوعياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، عن بدء تسيير رحلات جوية جديدة إلى مدينة تركستان في كازاخستان، والتي تعد إحدى أهم المدن التاريخية في آسيا الوسطى، وذلك في إطار التزام الشركة بتوفير المزيد من رحلات السفر للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وكازاخستان.

ومن المقرر أن تسير ويز «إير أبوظبي» رحلاتها إلى تركستان بمعدل 3 مرات في الأسبوع أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، وذلك اعتباراً من 16 يناير 2024، وتبدأ أسعار التذاكر من 159 درهماً، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وقال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: «يسرنا توسيع شبكة وجهاتنا وتسيير رحلاتنا من وإلى مدينة تركستان في كازاخستان ليصل عدد المدن التي نسير رحلاتنا إليها في كازاخستان إلى 3 مدن، وذلك انطلاقاً من حرصنا على توفير رحلات سفر اقتصادية تلبي تطلعات الجميع، والتزامنا بالربط بين أبوظبي وآسيا الوسطى. ونتطلع إلى استقبال محبي المغامرة على متن طائراتنا لقضاء عطلات مميزة في مُدن غنية بالتجارب قريباً لقضاء عطلة مميزة وبأسعار معقولة».

ومن جانبه قال حمدي جوفينش، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للطيران في مجموعة YDA: «يسرنا التعاون مع «ويز إير أبوظبي» بشأن إطلاق 3 رحلات أسبوعياً، ونتوقع تسيير رحلات إضافية في المستقبل تربط بين أبوظبي وكازاخستان. وتعد تركستان وجهة سفر مميزة تتمتع بمكانة مهمة في المنطقة. كما أننا وبالتعاون مع ويز إير في تركيا قمنا بتسيير رحلات جوية إلى مطار دالامان، ونتطلع إلى المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة».

وتقع تركستان في قلب كازاخستان، وتجمع المدينة بين التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة، والمعالم التراثية المميزة، حيث تضم معالم معمارية تشمل ضريح خوجة أحمد يساوي وهو أول تراث كازاخي معترف به من قبل اليونسكو كموقع للتراث العالمي. كما تقدم تركستان لزوارها تجربة ثقافية غامرة، ومناظر طبيعية خلابة، تتجسد في العديد من المعالم كمنتزه سايرام-أوغام الوطني، وبحيرة إيسيك كول، فضلاً عن تميزها بالمأكولات الشعبية اللذيذة.

وبدورها تعد عاصمة دولة الإمارات أبوظبي وجهة عالمية مناسبة للعائلات، إذ تمتاز بتنوعها الثقافي وضيافتها الاستثنائية، وبتعدد خيارات الترفيه حيث تكثر فيها المنتجعات الشاطئية والعروض الثقافية المتنوعة، والمعالم الخلابة، لتجمع بين الطبيعة الخلابة والتطور العمراني المعاصر، وتقدم لزوارها تجارب سياحية غنية وثقافة نابضة بالحياة، إلى جانب مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية والمغامرات المتنوعة لتلبية متطلبات الزوار من مختلف الفئات العمرية.

وتؤمن الشركة لجميع المسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

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