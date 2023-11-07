12.4 مليون زائر لدبي خلال 9 أشهر بنمو 22.5%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضل للسياح الدوليين، مع استقبالها 12.4مليون زائر دولي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2023، بنمو 22.5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيها دبي وصول 10.12 ملايين زائر، وبزيادة 2.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019 ما قبل الجائحة التي استقبلت فيها دبي نحو 12.08 ملايين زائر، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت بيانات الدائرة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي وصل إلى نحو 148.8 ألف غرفة فندقية بنهاية سبتمبر الماضي ضمن 815 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل نحو 142.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 784 منشأة نهاية سبتمبر 2022 بنمو4 % في عدد الغرف الفندقية.

الغرف الفندقية

وبحسب التقرير الشهري للدائرة استحوذت الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.3 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «4 نجوم» بـ28 %، مسجلة نحو 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة، بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على نحو 20 % من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية، ضمن 276 منشأة فندقية، أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى نحو 26 ألف شقة ضمن 195 منشأة، لتستحوذ بذلك على 17 % من حجم السوق الفندقية.

أما من حيث الإشغال الفندقي، كشف التقرير أن متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي وصل إلى 76 %، مقابل 71 % في الفترة ذاتها العام الماضي الامر الذي يعكس زيادة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وكشف التقرير الشهري أن مدة إقامة النزلاء بنهاية سبتمبر 3.7 ليالٍ فندقية مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 30.44 مليون ليلة مبيت مقابل نحو 26.94 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 13%.

الأسواق

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحي في دبي أن الهند واصلت تصدرها قائمة أهم الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، مسجلة أكثر من 1.77 مليون زائر، ثم جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني مسجلة أكثر من 856 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من المملكة المتحدة نحو 825 ألف زائر لتاتي في المركز الثالث من حيث أهم الأسواق المصدرة للزوار الى دبي في حين جاءت روسيا في المركز الرابع بـ 806 آلاف زائر.

وبلغ عدد الزوار القادمين الى دبي مع سلطنة عمان خلال أول 9 أشهر من العام الجاري نحو 789 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 523 ألف سائح، ثم الصين بنحو 457 ألف زائر وهي الأكثر نموا من حيث زيادة التدفقات السياحية الى دبي بنحو 304% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.، وجاءت ألمانيا في المركز الثامن بـ 401 ألف سائح، وإيران بنحو 296 ألف زائر، وباكستان بنحو 254 ألف زائر.

المناطق

ومن حيث المناطق أظهرت البيانات أن أوروبا الغربية جاءت في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل نسبة 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و13% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8%. وبلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 4%، ومنطقة "أسترالاسيا" 2%.

وأظهرت البيانات أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة للعيش والإقامة والسياحة والأعمال والتسوق ما يشجع تدفق الزوار لاسيما مع العودة القوية للفعاليات والمعارض التي تزيد الزخم السياحي للإمارة والذي يتوقع أن يحقق معدلات نمو قوية خلال الأشهر المقبلة.

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