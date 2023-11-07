مطارات دبي ترعى مؤتمر "إياتا" الـ153 لجداول الطيران

المصدر: البيان

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أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي (DXB) ودبي ورلد سنترال (DWC)، اليوم عن رعايتها لمؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الـ 153 لجداول الطيران، والذي سيقام في دبي للمرة الأولى خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري.

تقام هذه النسخة من الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في دبي ويجمع تحت مظلته مسؤولين وصنّاع القرار من شركات الطيران العالمية والمطارات، في مركز دبي التجاري العالمي. ومن المقرر أن تستضيف مطارات دبي كذلك حفل الاستقبال الرئيسي الذي يقام على شرف المدعوين.

منذ انطلاقته الأولى، يُعد المؤتمر نصف السنوي أحد أهم الأحداث الرئيسية في أجندة فعاليات قطاع الطيران، حيث يتيح لمجتمع شركات الطيران العالمي فرصة العمل على تطوير جداول الطيران واستكشاف فرص جديدة لنمو مسارات الطيران والشبكات. ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الحالية أكثر من 1100 ممثلاً، بما في ذلك ممثلين من حوالي 200 مطار منسق وأكثر من 225 شركة طيران من مختلف أنحاء العالم.

وقال روب وايتهاوس، نائب الرئيس للأبحاث في مطارات دبي: "باعتبارنا المشغل لأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، فإننا ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع نظرائنا في القطاع لضمان تقديم تجربة سفر سلسة لضيوفنا المسافرين، وتعزيز رحلات الربط وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبالتالي تعزيز نمو صناعة الطيران وتقدمها. ويسعدنا رعاية النسخة 153 من مؤتمر إياتا لجداول الطيران، والذي يعد أحد أهم الأحداث في صناعة الطيران، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الشراكات وتشكيل مستقبل السفر الجوي بشكل عام."

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، بما في ذلك تفاصيل التسجيل وجدول الأعمال الكامل، يرجى زيارة: www.iata.org/en/events/all/sc153/

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