«سياحة عجمان» تشارك في «معرض السفر العالمي لندن 2023»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان بـ«معرض السفر العالمي لندن»، الذي تختتم فعالياته غداً، حيث تُظهر المشاركة التزام عجمان القوي بتطوير قطاع السياحة بطرق مستدامة وبتوفير تجارب ثقافية غنية وفرص نمو مبتكرة، ما يجعلها واحدة من الوجهات الجاذبة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية أهمية المشاركة في المعرض، وقال: تتمتع عجمان بسحرها الخاص وجاذبيتها المميزة، بفضل ضيافتها الاستثنائية التي تتأصل في التقاليد والثقافة الإماراتية الأصيلة، وبفضل معالمها السياحية الخلابة. يعدّ هذا المعرض فرصة رائعة لنعرض أحدث التطورات في عجمان والعروض الفريدة التي نقدمها. نحن نعمل بجد لتوقيع عدد من الاتفاقيات التي ستعزز مكانة عجمان على الساحة السياحية العالمية. كما تظل التزاماتنا بالإثراء الثقافي والسياحة المستدامة والنمو المبتكر أكثر صلابة من أي وقت مضى. ندعو المسافرين والعاملين في صناعة السياحة لاستكشاف تجارب عجمان الاستثنائية عبر منصتنا في هذا المعرض الرائع.

وشهد قطاع الضيافة في عجمان توسعاً كبيراً، حيث يوجد حالياً 50 منشأة فندقية وحوالي 4,300 غرفة متاحة. تحتفظ عجمان بموقعها الريادي بمعدل إشغال مرتفع يصل إلى 83 %. وتستمر إيرادات الغرفة المتاحة في الارتفاع.

ومن الناحية الإحصائية، تعكس الأرقام حتى شهر سبتمبر 2023 حتى الآن زيادة في شعبية عجمان كوجهة مفضلة للزوار من المملكة المتحدة وأيرلندا. على وجه الخصوص، استضافت الإمارة 911 ليلة إقامة واستقبلت 388 وصولاً إجمالياً للسياح الإيرلنديين، مع متوسط فترة إقامة تبلغ 4.1 أيام. وتوزع الزوار الأيرلنديون على فئات عمرية مختلفة، بما في ذلك الأطفال والمراهقون والشباب ومنتصف العمر والمتقاعدون.

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