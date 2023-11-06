سويسرا تسعى لجذب المزيد من السياح من الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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تسعى سويسرا إلى جذب المزيد من السياح من دولة الإمارات والمنطقة خلال موسم الشتاء، حيث تعتبر سويسرا واحدة من أجمل الوجهات الشتوية في العالم. وتبرز بين وجهات عدة في سويسرا مدينتا إنترلاكن ودافوس كلوسترز، فهما من بين أجمل المدن السويسرية التي يفضل زيارتها خلال فصل الشتاء.

إنترلاكن

تُعدّ إنترلاكن واحدة من الوجهات السياحية الرائعة في سويسرا، المفعمة بالجمال الطبيعي والأنشطة المثيرة طوال العام، وتعتبر «عاصمة المغامرات الخارجية» في أوروبا. ولكن في فصل الشتاء، تتحوّل إلى مكان خاص يُنصح بزيارته، حيث تقع إنترلاكن في قلب جبال الألب السويسرية، ومحاطة ببحيرتي تون وبرينز، مما يمنحها موقعاً مميزاً للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والأنشطة الشتوية الممتعة.

وتعد مناطق التزلج في إنترلاكن ومحيطها، واحدة من أفضل الأماكن لممارسة هذه الرياضة، حيث يمكن التزلج على الجليد في مناطق مثل «يونغفراو» و«مورين» والتمتع بالمناظر الخلابة للجبال أثناء التزلج.

كما توفّر إنترلاكن، الفرصة لممارسة أنشطة أخرى مثل ركوب الزلاجات ورياضة المشي على الثلج وركوب الخيل على الجليد. وتوفر إنترلاكن، مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة والمطاعم التي تقدم المأكولات السويسرية اللذيذة، مما يجعل إقامتك مريحة ولذيذة.

دافوس كلوسترز

وتعد دافوس كلوسترز، وجهة شتوية مثالية في سويسرا، وتقع دافوس على ارتفاع يجعلها الأعلى في أوروبا، وتشتهر بنقاء هوائها، مما جعلها مركزاً طبياً متخصصاً في علاج أمراض الجهاز التنفسي. كما توفر المدينة مجموعة واسعة من الأنشطة الشتوية، بدءاً من المنحدرات الجليدية التي تمتد على مسافة 320 كيلومتراً، مروراً بالأماكن الترفيهية المتعددة، بالإضافة إلى ذلك، تقام مجموعة من الفعاليات الموسمية مثل كأس سبينغلر لهوكي الجليد، وسباقات كأس العالم للتزلج الريفي، والعروض الفنية على الجليد، مما يجعل من دافوس كلوسترز وجهة شتوية متكاملة تضمن المتعة لجميع أفراد العائلة.

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