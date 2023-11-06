أبوظبي تشهد ختام جولة ترويجية خليجية للمكتب الوطني الألماني للسياحة

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف المكتب الوطني الألماني للسياحة، عن نجاح عرضه المتنقل الذي استمر 5 أيام في منطقة الخليج العربي، واختتم في مقر إقامة السفير الألماني بأبوظبي.

واستهدفت الفعالية، تعزيز العلاقات وتبادل الأفكار والرؤى مع خبراء السياحة المحليين والشركاء الإعلاميين في منطقة الخليج.

وبدأ العرض المتنقل في 29 أكتوبر في المقر الخاص بالقنصل العام الألماني في جدة، إلتيه أديرهولد، وتبع ذلك زيارة المقر الخاص بالسفير الألماني في الرياض مايكل كيندسجراب. وتوجه العرض المتنقل بعد ذلك إلى مدينة الكويت، حيث استقبل السفير الألماني، هانز كريستيان، الوفود في مقره الخاص، ليزور بعدها الدوحة بحضور نائب رئيس بعثة السفارة الألمانية في الدوحة، توماس تريلير. واختتم العرض المتنقل فعالياته في 2 نوفمبر بزيارة المقر الخاص للسفير الألماني في أبوظبي، ألكسندر شونفلدر.

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