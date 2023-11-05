مطار دبي يتطلع للتعامل مع 87 مليون مسافر 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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تبوأت الصين، المرتبة السابعة بين أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى دبي، إذ استقبلت الإمارة 392 ألف سائح من الصين خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2023 من إجمالي 11.1 مليون زائر دولي بين يناير وأغسطس الماضييْن.

وأكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن هناك زيادة كبيرة في عدد المسافرين من الصين، ما ساعد على تعزيز انتعاش صناعة الطيران.

وأضاف غريفيث في تصريحات لوكالة أنباء شينخوا الصينية الحكومية، على هامش القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي: «شهدنا أداءً رائعاً خلال النصف الأول من 2023، وتجاوزنا أرقام ما قبل جائحة كورونا، ونتطلع للتعامل مع حوالي 87 مليون مسافر بحلول نهاية العام، ما سيكون أقل بنحو مليوني مسافر من عدد ما قبل الجائحة».

وأضاف بول غريفيث، أن النمو في أعداد الركاب يرجع في المقام الأول إلى العدد المتزايد من المسافرين الصينيين الذين يزورون دبي. وبسؤاله عن المبادرات والحوافز الجديدة للزوار من الصين، قال غريفيث: «الشيء الجيد هو أنه في دبي، هناك دائماً مشاريع قيد التنفيذ، ونخطط لتلبية مجموعة واسعة من الاهتمامات التي ستجذب المسافرين الصينيين».

وشدّد على أن الإجراءات الرامية إلى جذب المزيد من السائحين الصينيين تشمل مجموعة من خيارات الترفيه، وتعزيز الضيافة، وزيادة القدرة الاستيعابية على الشواطئ».

وأضاف غريفيث: «نخطط لتوسيع المطارات الحالية، مع توقع استيعاب حوالي 120 مليون مسافر خلال العقد المقبل، ونعتقد أن جزءاً كبيراً من هذا النمو سيأتي من الصين».

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