رافلز النخلة دبي يقدم عرض الشتاء الذهبي

المصدر: البيان

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كشف فندق رافلز النخلة دبي، من موقعه المميز في الهلال الغربي من جزيرة نخلة جميرا، عن تقديم عرض فريد لفصل الشتاء. ويتوفر العرض الجديد للحجز حتى 31 مايو 2024، ليمنح ضيوف المنتجع تجارب إقامة استثنائية مفعمة بالفخامة والرقي مع خصم بنسبة 20% على الإقامة لمدة ليلتين أو أكثر.

ويضم الفندق مجموعة مميزة من الغرف والأجنحة بتصاميم وزخرفات فاخرة وراقية، مثل جناح رافلز المميز الذي يضم جاكوزي ويمتد على مساحة 220 متر مربع، مع إطلالات خلابة على المحيط من الشرفة الواسعة ليتمكن الضيوف من الاسترخاء تحت أشعة الشمس. وتضم كل من فيلا رافلز الملكية وفيلا رافلز إمبريال أربع غرف نوم تتميز بأسقف عالية وسبا خاص وحوض سباحة وجاكوزي، لتقدم تجربة إقامة عائلية وفق أعلى مستويات الخصوصية والرقي والأناقة والراحة. كما يوفر المنتجع ثلاثة أجنحة رئاسية حصرية، يتضمن كل منها غرفة نوم بسرير مقاس كينج وغرفة نوم بسريرين منفردين وغرفة ملابس وشرفة خاصة مع إطلالة خلابة. ويمكن للضيوف المقيمين في الفندق الدخول إلى رافلز كلوب والاستمتاع بتجربة تناول طعام مميزة وسط إطلالات مذهلة على أفق دبي. ويحظى الضيوف بتجربة مميزة مع كرم الضيافة الذي يشتهر به المنتجع من خلال طاقم الخدمة الشخصية الخاص برافلز.

ويشتهر رافلز النخلة دبي بتقديم مجموعة من تجارب الطعام الاستثنائية إلى جانب تجارب الاسترخاء والعروض المميزة، مثل مطعم لي جاردن الفاخر والمميز بإطلالات مذهلة على الحدائق الخضراء، وحيث يبرز بتقديم أشهى وجبات الفطور والغداء والعشاء المستوحاة من أبرز المطابخ العالمية. كما تتيح صالة بلوتنر هول للضيوف الاستمتاع بتجربة شاي ما بعد الظهيرة وسط ديكورات فاخرة من الرخام النادر والأثاث الإيطالي يدوي الصنع والثريات المتلألئة بكريستال سواروفسكي، بالإضافة إلى تذوق أشهى النكهات من إبداع شيف المعجنات المشهور عالمياً.

ويقدم مطعم ماتاجي أشهى الأطباق اليابانية المميزة والنكهات التقليدية الفريدة، تحت إشراف فريق من الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان. ويوفر سولا جاز لاونج أمسيات لا تنسى مع أشهر عازفي الجاز العالميين والفنانين الصاعدين الموهوبين، إلى جانب أشهى الكوكتيلات وأفخم أنواع السيجار.

للحجز، يرجى التواصل على الرقم 042488888 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.rafflesthepalmdubai.com.

تأسست فنادق ومنتجعات رافلز في سنغافورة عام 1887، ولطالما كانت فنادق ومنتجعات ومساكن رافلز موطناً للإبداع ووجهةً لأصحاب الرؤى والأشخاص المُلهمين على مرّ التاريخ. وتواصل رافلز مسيرتها الرائدة ضمن وجهاتها المنتشرة في مختلف المدن والمناطق الطبيعية الساحرة حول العالم، لتزوّد المسافرين بتجارب متميزة وخدمات تتميز بالسخاء والعفوية. وتمثّل رافلز الخيار الأمثل لعشّاق الرفاهية والتميّز بفضل قيم الثقافة والجمال والفخامة التي تجسّدها، فضلاً عن توفير تجارب إقامة لا مثيل لها للضيوف. وينعكس التزام رافلز تجاه المجتمعات المحلية من خلال قيامها بمبادرات متنوعة لدعم الفنون والبيئة، مما جعلها الوجهة الأولى للعديد من عشّاق التراث والثقافة عبر الأجيال. وتحتل رافلز مواقعاً متميزة حول العالم بما فيها سنغافورة وباريس وإسطنبول ودبي والدوحة وجزر المالديف وأودايبور وبنوم بنه وبالي، كما تسعى السلسة إلى افتتاح مواقعٍ جديدة لها في لندن وبوسطن وماكاو والبحرين في عام 2023. وتُعدّ رافلز جزءاً من مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، والتي تضم أكثر من 5,500 منشأة منتشرة في أكثر من 110 دولة حول العالم، فضلاً عن مشاركتها في برنامج الولاء الشامل أكور لايف ليمتليس (ALL)، الرفيق اليومي لنمط الحياة والذي يوفر وصولاً إلى باقةٍ واسعة من المزايا والخدمات والتجارب.

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