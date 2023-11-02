تعد النسخة الأكبر في تاريخه .. «معرض دبي للطيران» ينطلق بدورته الثامنة عشرة 13 نوفمبر

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تعد النسخة الثامنة عشرة من “معرض دبي للطيران” التي تقام في مطار دبي وورلد سنترال (DWC) فرصة لاستضافة الشركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير على صعيد عدد المسافرين من وإلى المنطقة.

ويركز معرض دبي للطيران هذا العام على مستوى التطور الكبير فيما يتعلق بالنمو والابتكار في القطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحقق في مختلف القطاعات ذات الصلة.. ويوفر منصة عالمية المستوى لتعزيز أوجه التعاون والتقدم التكنولوجي والابتكار.

ويحظى هذا الحدث الهام بدعم العديد من الجهات البارزة في القطاع وتشمل مطارات دبي وهيئة دبي للطيران المدني ووزارة الدفاع ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ووكالة الإمارات للفضاء.

وتعد قطاعات الطيران والفضاء والدفاع من أبرز القطاعات المساهمة في نمو الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية، ويشارك أكثر من 1400 شركة عارضة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عديدة تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع وتهدف إلى استعراض أحدث الحلول المبتكرة الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل القطاع.

ويعد جناح الفضاء الذي يستضيفه المعرض بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، أحد أبرز ملامح الفعالية هذا العام ويشهد للمرة الأولى مشاركة كل من مركز محمد بن راشد للفضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وغيرها من الجهات الأخرى، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين قطاعي الفضاء والطيران للمساهمة في تشكيل مستقبل قطاع الطيران.

ويستضيف معرض دبي للطيران 2023 مجموعة من المؤتمرات بمشاركة أكثر من 300 متحدث يقدمون نحو 80 ساعة من المحتوى التفاعلي الذي يرتقي بمستوى الحوار في المجالات الرئيسية للقطاع والتي تشمل الاستدامة، والنقل الجوي، والذكاء الاصطناعي، وطيران رواد الأعمال، وغيرها من المواضيع الأخرى. وذلك بهدف تعزيز فرص التواصل بين الحضور والمشاركين في المعرض، وذلك بما ينسجم مع مكانته باعتباره يجسد منصة دولية رائدة لأصحاب الأعمال لتعزيز الفرص نحو تشكيل مستقبل القطاع.

وتشمل الفعاليات التي يتخللها المعرض، تقديم عروض يومية لـ 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم تشمل عروضاً جوية وبرية.

وتعد العروض الجوية من أكثر العروض شعبية لدى الشركات المصنعة في القطاع كونها تتيح لها الفرصة لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة في المعرض.

ووفقًا لتقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 27.3% في حركة السفر خلال شهر أغسطس مقارنة بالعام السابق، بينما على مستوى العالم، سجلت نسبة حركة السفر 96% من مستويات ما قبل الجائحة.

وأعلنت مطارات دبي أنها استقبلت 41.6 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2023، بزيادة تصل إلى 49% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مدفوعة بارتفاع بنسبة 43% في حركة السفر خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتعكس مشاركة شركات الطيران الإقليمية والدولية في المعرض النمو والتحول القوي الذي يشهده قطاع الطيران فحسب التقرير المالي الصادر عن مجموعة الإمارات للسنة المالية 2022/ 2023، فإن طيران الإمارات حققت العام الأعلى ربحية على الإطلاق بأرباح بلغت 10.6 مليارات درهم (2.9 مليار دولار) .

ومن جانبها أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن تسجيلها ربحا قياسيا في الأعمال التشغيلية الأساسية بلغ 296 مليون دولار أمريكي وذلك في النصف الأول من العام 2022 .

بدورها أعلنت بيوند، أول شركة طيران فاخرة للسفر الترفيهي في العالم، عن تحقيق أرباح تشغيلية أساسية قياسية خلال العام الجاري، ما يعكس انتعاش سوق الترفيه الفاخر.

وكشف تقرير مجموعة الخطوط الجوية القطرية لعام 2022/2023 عن نتائج استثنائية خلال العام بأرباح وصلت إلى 21 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق فيما كشفت مجموعة الخطوط الجوية السعودية مؤخراً عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية، وذلك كجزء من استراتيجيتها الشاملة لدعم تطور قطاع الطيران.

وقال تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بيوند": "يسرنا المشاركة في معرض دبي للطيران لاستعراض أحدث طائراتنا الرائدة في قطاع الطيران، لنوفر من خلالها تجارب سفر استثنائية في سوق السفر الترفيهي، وذلك بما يتماشى مع رؤيتنا وخطط الشركة الاستراتيجية.. كما تعد هذه بداية مسيرتنا كأول شركة طيران فاخرة في العالم، ونتطلع إلى الاحتفاء بهذا الإنجاز مع شركائنا في القطاع خلال مشاركتنا بالمعرض".

وفي هذا الصدد قال معالي إبراهيم العمر، مدير عام مجموعة الخطوط السعودية: "نحن الآن في مرحلة استثنائية في تاريخ المجموعة، إذ أن طرح الهوية الجديدة لعلامتنا التجارية هو أكثر من مجرد تغيير وتطور لهويتنا البصرية، بل هي أيضاً بمثابة احتفال بكل ما حققناه حتى الآن".. وأضاف :"نلتزم بتوسيع أسطول المجموعة إلى 318 طائرة وتسيير رحلات إلى 175 وجهة".

وقال تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بيوند": "يسرنا المشاركة في معرض دبي للطيران لاستعراض أحدث طائراتنا الرائدة في قطاع الطيران، لنوفر من خلالها تجارب سفر استثنائية في سوق السفر الترفيهي، وذلك بما يتماشى مع رؤيتنا وخطط الشركة الاستراتيجية، كما تعد هذه بداية مسيرتنا كأول شركة طيران فاخرة في العالم، ونتطلع إلى الاحتفاء بهذا الإنجاز مع شركائنا في القطاع خلال مشاركتنا بالمعرض".

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