طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 نوفمبر

المصدر: البيان

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مددت طيران الإمارات تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 نوفمبر الحالي.

وقالت شركة طيران الإمارات على موقعها الرسمي "نحن نراقب الوضع في إسرائيل عن كثب ونتواصل بشكل وثيق مع السلطات المعنية. إن سلامة عملائنا وطاقمنا وأصحاب المصلحة هي أولويتنا الأولى".

وأضافت "لن يتم قبول العملاء الذين لديهم رحلات متابعة لاحقة إلى تل أبيب على رحلات طيران الإمارات الملغاة للسفر من نقطة مغادرتهم حتى إشعار آخر".

وأكدت أنه "يجب على العملاء المتأثرين بتعليق الرحلات الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على البدائل أو استرداد الأموال أو الإلغاء أو لإعادة حجز خط سير رحلاتهم. وسيتم التنازل عن رسوم التغيير والإلغاء للتذاكر الصادرة في/ قبل 11 أكتوبر 2023، للسفر حتى 30 نوفمبر "2023.

ونصحت طيران الإمارات المسافرين بالتأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم عن طريق زيارة صفحة إدارة الحجز لتلقّي إشعارات التحديث.

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