«يورو وينجز» الألمانية تطلق رحلاتها المباشرة من برلين وشتوتغارت إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «يورو وينجز» الخطوط الاقتصادية التابعة لمجموعة «لوفتهانزا»، عن انطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين كل من ألمانيا ودبي، حيث حطت أولى الرحلات في دبي أول من أمس (29 أكتوبر)، وتبعتها رحلة ثانية أمس (30 أكتوبر)، لتربط دبي بالعاصمة برلين، وشتوتغارت، مركز صناعة السيارات في ألمانيا بمسار جوي مباشر دون توقف. ويتيح المساران الجديدان للمسافرين فرصة التنقل بين أوروبا والإمارات براحة ويسر مقابل تكلفة تناسب أغلب المسافرين، تبدأ من 879 درهماً للرحلات المتجهة إلى برلين، و719 درهماً للمتجهة إلى شتوتغارت، حيث تصل مدة الرحلة من دبي إلى كل من برلين وشتوتغارت ست ساعات تقريباً. وقد صُمم جدول الرحلات، بما يتناسب مع احتياجات المسافرين، حيث تصل بعد الظهيرة إلى دبي، ثم تنطلق إلى ألمانيا في أول المساء.

ويأتي إطلاق المسارات الجوية الجديدة لـ«يورو وينجز» ليواكب الطلب المتزايد على خيارات أكثر راحة للسفر بين أوروبا ودبي، خصوصاً أن الإمارات تعرف بإمكاناتها السياحية المتنامية، التي تجعلها وجهة رئيسة للترفيه أو العمل للمسافرين من أوروبا. هذا ويتزامن إطلاق الرحلات الجديدة مع استعداد دبي لاستضافة عدد من الأحداث الدولية الكبرى، خلال الأشهر المقبلة، من أهمها مؤتمر الأطراف «كوب 28».

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