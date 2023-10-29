مطار الشارقة يستقبل الرحلة الأولى لشركة طيران إير كايرو المصرية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل مطار الشارقة، الرحلة الافتتاحية لشركة "إير كايرو"، التي بدأت تشغيل رحلاتها المجدولة من وإلى مطار الشارقة في خطوة استراتيجية تهدف إلى إغناء شبكة وجهات الطيران لمحاكاة الطلب المتزايد على السفر والشحن الجوي وتلبية احتياجات المسافرين بكفاءة وجودة عالية.

وستقوم الناقلة المصرية بتسيير 6 رحلات أسبوعياً بطائرات إيرباص A320، بواقع 4 رحلات كل أسبوع من وإلى مطار القاهرة الدولي أيام الاثنين والخميس والجمعة والأحد ورحلة أسبوعية يوم السبت من وإلى سوهاج ورحلة أسبوعية يوم الثلاثاء من وإلى أسيوط.

وتمثّل تلك الوجهات الجديدة إضافة قيّمة إلى شبكة المحطات المتاحة للمسافرين وذلك ضمن جهود هيئة مطار الشارقة الدولي الهادفة إلى تعزيز دور المطار كمركز مميز للنقل الجوي وتوسيع شبكة الوجهات الدولية، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز اقتصادي وسياحي دولي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز