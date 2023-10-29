20 سفينة سياحية تستقبلها رأس الخيمة بحلول 2025

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أصبحت الرحلات البحرية أكثر من مجرد إجازة عادية، إذ تمزج بين مختلف عناصر المغامرة ووسائل الراحة التي تمنح الزائر من الأسواق الدولية تجربة سياحية فريدة بين أحضان الطبيعة البحرية والمواقع الطبيعية في مختلف مناطق رأس الخيمة.

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تضاعف إيرادات هذه الشريحة من السياحة البحرية ضمن قطاع السفر العالمي بسرعة مذهلة، لتغدو من أبرز المساهمين في تعافي قطاع السفر عقب الجائحة، مع توقعات بنموها بنسبة 10.4% بين عامي 2022 و2031. وأحدث «كوفيد 19» تحولاً كبيراً في قطاع الرحلات البحرية، حيث منحت فترة الحجر المؤقت المشغلين والعلامات التجارية الوقت للتفكير وابتكار تجارب سفر أكثر استدامة، وتحديداً خلال العام الجاري.

وأشار فيليبس، إلى أن العالم بات يتبنى نمطاً جديداً للسفر، مشيراً إلى حرص هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على العمل إلى جانب موانئ الإمارة المتطورة على العديد من المشاريع لمواصلة تطوير عروض الإمارة، لافتاً إلى استثمار الهيئة في مجموعة من أحدث المرافق، بما في ذلك تحويل محطة قوارب العبرة القديمة إلى محطة حديثة وعالية الكفاءة لتستقبل ركاب الرحلات السياحية البحرية. وأضاف: «باتت استراتيجيتنا تؤتي ثمارها بالفعل، فخلال موسم 2022-2023 استقبلت رأس الخيمة 6 طلبات زيارة من 4 سفن سياحية فاخرة، بما في ذلك «أزامارا كويست»، إحدى أكبر سفن الرحلات البحرية حول العالم، واليخت الضخم «ذا وورلد»، كما تلقينا 14 طلباً لزيارة سفن بحرية فاخرة لموسم 2023-2024 المقبل، ومن المتوقع أن تستقبل الإمارة ما يصل إلى 20 سفينة بحلول عام 2025-2026».

وأكد فيليبس، أن قطاع الرحلات البحرية الفاخرة يجسّد اليوم نقلة نوعية تعكس العديد من التوجهات الناشئة، وعلى سبيل المثال، بات مفهوم السفر الفاخر، بحد ذاته، يتلاشى ليحل مكانه المزيد من التجارب المتخصصة، مشيراً إلى أنّ المسافرين يسعون في مرحلة ما بعد الجائحة إلى تحقيق «عودة مدروسة وواعية»، إذ يبحثون عن أماكن ووجهات تتوافق مع أهدافهم وغاياتهم.

وأضاف: «تبرز شريحة ديموغرافية كبيرة من المسافرين كقوة دافعة تعزز مكانة قطاع الرحلات البحرية باعتباره من أسرع قطاعات السياحة نمواً، حيث يشكل الجيل الأصغر سناً وجيل الألفية أكثر المتحمسين للتخطيط لرحلات دولية، ويفتح هؤلاء المسافرون الشبان آفاقاً جديدة».

ولا شك في أن الطفرة الجديدة لقطاع الرحلات البحرية تقتصر على الجيل الجديد، بل تجذب أيضاً الأفراد الذين يتطلعون إلى رحلات متعددة الأجيال، إذ يتزايد الطلب على وجهات الرحلات البحرية التي تقدم تجارب تناسب الجميع، حيث يبحث المسافرون عن إجازات متعددة الأنشطة توفر تجربة عائلية شاملة تلبي مجموعة متنوعة من الاهتمامات.

وأشار إلى أن رأس الخيمة سجلت أرقاماً قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، كأعلى مستوى نصف سنوي على الإطلاق في استقطاب عدد الزوار، من خلال استقبال 600 ألف زائر خلال الفترة الممتدة بين يناير ويونيو 2023، بزيادة إجمالية قدرها 14.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وتحقيق أعلى إيرادات مرتبطة بالسياحة على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية، ولتعزيز مكانتها وجهة للمستقبل، تأتي هذه النتائج بعد سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات والمبادرات لتعزيز السياحة، ما يمهد الطريق للنمو المستمر في عام 2023 وما بعده.

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