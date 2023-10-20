الإمارات للشحن الجوي تطلق اتصالاً مباشراً مع «كونا ناجل»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت "الإمارات للشحن الجوي" متاحة الآن على محرك الحجز الداخلي لشركة Kuehne+Nagel التي تُعدّ واحدة من شركات الخدمات اللوجستية الرائدة في العالم، ما يوفر للعملاء وصولاً مباشراً إلى منتجاتها وخدماتها الرائدة في السوق وشبكتها العالمية الواسعة. ويُعدّ هذا الإنجاز المرة الأولى التي توفر فيها الناقلة خدماتها عبر بوابة مملوكة لوكلاء شحن، وهي استراتيجية من شأنها الارتقاء بتجربة خدمة العملاء ذات المستوى العالمي التي تقدمها.

وتعمل "الإمارات للشحن الجوي" من خلال الاتصال المباشر، على تبسيط رحلة الحجز لوكلاء Kuehne+Nagel، ما يتيح الوصول إلى جداول الناقلة والأسعار والقدرة الاستيعابية المتاحة في الوقت الفعلي. وجرى إطلاق الاتصال لأول مرة في سويسرا والنمسا، وسيتم فتحه للمستخدمين في بلدان مختارة في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا بحلول نهاية العام.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: "تهدف هذه الشراكة، التي تُعدّ شهادة على استراتيجيتنا طويلة الأمد للتحول الرقمي، إلى تعزيز تجربة عملائنا وتبسيط العمليات وتحقيق مزيد من الكفاءة. وسوف يمكننا، من خلال إنشاء مسارات مباشرة لعملاء Kuehne+Nagel للتواصل مع الإمارات للشحن الجوي، تحسين عملية الحجز وتعزيز علاقاتنا عبر بيئة النظام اللوجستي".

وتتوفر الخدمة في البداية للشحنات العامة، مع إمكانية إضافة حلول منتجات أخرى رائدة في فئتها من "الإمارات للشحن الجوي" في المستقبل القريب.

"الإمارات للشحن الجوي" قسم الشحن التابع لطيران الإمارات. ومن خلال مركزها الحديث في دبي، تنقل البضائع إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة عالمية تغطي القارات الست. وتوفر الناقلة للعملاء سعة شحن على أسطولها الحديث من طائرات الركاب البوينج 777 وطائرات الإيرباص A380 و11 طائرة شحن بوينج 777F. مزيد من المعلومات على الموقع http://www.skycargo.com

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز