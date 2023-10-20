80.9 ألف رحلة لـ«فلاي دبي» خلال 9 أشهر

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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شغّلت «فلاي دبي» أكثر من 80.91 ألف رحلة إلى نحو 120 وجهة حول العالم، خلال أول 9 أشهر، مقارنة بـ63.04 ألف رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 28.35 %، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لشركة «فلاي دبي» من يناير حتى نهاية سبتمبر بلغت 80916 رحلة موزعة بين 9149 رحلة في سبتمبر، و9891 رحلة في أغسطس، و9747 رحلة في يوليو، و8743 في يونيو، و8737 رحلة في مايو، و8674 في أبريل، و9083 رحلة في مارس، و8056 في فبراير، و8836 رحلة في يناير.

ويضم أسطول «فلاي دبي» 79 طائرة حديثة تخدم شبكة واسعة من الوجهات في أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول التعاون والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

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