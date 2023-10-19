طيران الإمارات توفر طلب الوجبات مسبقاً على 92 وجهة

المصدر: دبي - البيان

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أتاحت طيران الإمارات طلب الوجبات مسبقاً على متن الطائرة عبر 92 وجهة حول العالم، وذلك بعد إضافة 30 وجهة جديدة، بما فيها الرياض وجدة ودلهي ومومباي وكوالالمبور. وتسلمت طيران الإمارات حتى الآن أكثر من 10 آلاف طلب وجبة مسبقاً على أكثر من 3000 رحلة جوية، ويتقدم عملاء الناقلة بأكثر من 600 طلب يومياً.

وتتيح الخدمة للمسافرين في درجة الأعمال اختيار طبقهم الرئيسي مسبقاً قبل 14 يوماً إلى 24 ساعة من موعد مغادرة رحلتهم، ما يضمن حصولهم على خيارهم المفضل في كل مرة، بالإضافة إلى الحد من هدر الطعام. وأشهر أطباق الطلب المسبق حتى الآن هي لحم البقر المقلي مع صلصة الزعتر، وشرائح البطاطس المشوية والهليون المطهو على البخار، بالإضافة إلى لحم البقر المشوي مع صلصة الفطر البري الكريمية، والفاصوليا الكينية، بالإضافة إلى دجاج سوفولك المشوي مع صلصة الفطر البري والثوم الأسود والبطاطس. أما طبق وجبة الفطور الأكثر طلباً حتى الآن، فهو جبن الشيدر وعجة الثوم المعمر مع السبانخ الكريمية وفطر بورتوبيللو المقلي والطماطم المشوية بالأعشاب.

ولضمان استمتاع الركاب بتجربة طعام راقية في الأجواء، دعت طيران الإمارات المسافرين لتصفح قوائم الوجبات على رحلاتهم عبر الموقع emirates.com أو على تطبيق طيران الإمارات، للاختيار من الأطباق المستوحاة إقليمياً مع مكونات من مصادر محلية، وذلك قبل أسبوعين من موعد الرحلة. وتشمل وجبات درجة الأعمال مجموعة مختارة من الأطباق مثل فطائر الشوكولاتة بالبندق مع كومبوت المشمش وكريمة الريكوتا الحامضة على الإفطار، وسمك القد على الطريقة المغربية الذي يقدم مع بيستو الكزبرة، والمغربية مع صلصة الطماطم والزعفران، والقرنبيط واليقطين المشوي مع الهيل على الغداء، وسمك السلمون المرقط المقلي مع كريمة الزعفران والفاصوليا الخضراء المسلوقة والشمندر المطهو وعصيدة دقيق الذرة مع البصل الأخضر للعشاء.

ويستخدم أفراد طاقم الطائرة تطبيقاً خاصاً على أجهزتهم المحمولة من «أبل» للاطلاع على طلبات الوجبات وتزويد الركاب باختياراتهم من الأطباق الرئيسية. ويمثّل الطلب المسبق للوجبات إضافة نوعية إلى المجموعة الحالية من بيانات تتبع تفضيلات العملاء وتقارير طاقم الطائرة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على رحلات طيران الإمارات، والتي تسهل تخطيط القوائم والتحميل الأمثل للطعام وتقليل النفايات.

وتشكل المبتكرات والخدمات الرقمية على الأرض وفي الأجواء محوراً أساسياً لدى طيران الإمارات. وتعزز خدمة الطلب المسبق للوجبات خدمات إنجاز إجراءات السفر على الموقع الشبكي وعبر التطبيق، وخيار بطاقات الصعود الرقمية وإدارة مسار الرحلة. ويمكن للمسافرين أيضاً الاطلاع على قوائم الوجبات الرقمية مسبقاً، والانضمام إلى سكاي واردز للوصول إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi المجانية على متن الطائرة، وقضاء بعض الوقت في وضع قائمة تشغيل الأفلام والبرامج التليفزيونية والموسيقى المفضلة المتوفرة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، ومن ثَمّ مزامنتها على شاشة الفيديو الشخصية لحظة جلوسهم في مقاعدهم على الطائرة.

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