6.9 ملايين مقعد على رحلات مطارات الدولة في أكتوبر

المصدر: (دبي - لؤي عبد الله)

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جدولت شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية 6.917 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال أكتوبر، بنمو نسبته 7.9 %، مقارنة بمستويات أكتوبر 2019، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات أن الإمارات تستحوذ على 31 % من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في المنطقة سجلت 22.289 مليون مقعد مجدول خلال أكتوبر الجاري.

وأظهرت البيانات أن مسار حركة الطيران بين الإمارات والهند جاء في المركز السابع عالمياً، من حيث أنشط خطوط الطيران بين الدول، حيث ارتفع حجم السعة المقعدية على رحلات الطيران بين البلدين خلال أكتوبر الجاري إلى 2.03 مليون مقعد، بنمو 8.7 %، مقارنة مع مستويات 2019، و2.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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