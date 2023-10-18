الاتحاد للطيران تحصد جوائز وورلد ترافل وغولدن لويالتي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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فازت الاتحاد للطيران بمجموعة كبيرة من الجوائز في نسخة الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط التي أقيمت خلال حفل بفندق أتلانتس رويال في دبي وكذلك جوائز الولاء العالمية التي أقيمت في ريو دي جانيرو. وحصلت الناقلة الوطنية للدولة على ست جوائز تقديراً لمكانتها الرائدة في قطاع السفر والطيران.

من جهته، قال جراهام كوك، مؤسس جوائز السفر العالمية: «نتقدّم بالتهاني إلى الاتحاد للطيران لفوزها بجائزة شركة الطيران الرائدة في الشرق الأوسط عن درجة الأعمال، وشركة الطيران الرائدة في الشرق الأوسط عن فئة تجربة العملاء، وجائزة طاقم الضيافة الرائد في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل نظام ترفيه على متن طائرة في الشرق الأوسط وجائزة أفضل صالة انتظار في المطار في الشرق الأوسط للدرجة الأولى».

وتعتبر درجة الأعمال في الاتحاد للطيران بأنها الأفضل في الشرق الأوسط، حيث يرتقي ستوديو درجة الأعمال بالتجربة على متن الطائرة إلى آفاق جديدة. بالشراكة مع أرماني/ كاسا، تقدم شركة الطيران تجربة طعام راقية مع أدوات الطعام والمنسوجات فاخرة تحمل توقيع أرماني/ كاسا. وفي وقت سابق من العام، أطلقت الاتحاد خدمة»الدردشة«المجانية لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد وباقات تصفح محسنة توفر بيانات غير محدودة للضيوف طوال مدة الرحلة. وقد عززت هذه الخدمة التي أضيفت إلى نظام الترفيه المتميز على متن طائرات الاتحاد من مكانة الشركة في فوزها بجائزة أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة للعام السابع على التوالي.

وفازت الاتحاد للطيران أيضاً بجائزة»أفضل استخدام للتكنولوجيا" في حفل توزيع جوائز غولدن لويالتي لهذا العام، وهو أكبر تجمع لصناعة ولاء السفر ويقام في ريو دي جانيرو. وتم الاعتراف بالشركة من قبل الحكام باعتبارها واحدة من أولى الشركات التي عملت في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال بعد إطلاقها لمجموعتها من نماذج الطائرات الرقمية ثلاثية الأبعاد، التي يطلق عليها اسم EY-ZERO1، حيث إن شراء كل رمز يمنح ضيف الاتحاد الفئة الفضية إضافة إلى مزايا أخرى.

ومن خلال نهجها المبتكر في استخدام التكنولوجيا، تمكنت الاتحاد للطيران من تخصيص جميع عائدات بيع مجموعة EY-ZERO1 لشراء وقود الطيران المستدام في عام 2022، مما يدعم التزام الشركة بإزالة الكربون. وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي يتم فيه تكريم الاتحاد للطيران كشركة رائدة في مجال الولاء العالمي، بعد فوزها بجائزة أفضل استخدام للتسويق في عام 2022 لحملة Big Australia، وأفضل استخدام للتكنولوجيا في عام 2021 لمنتج الأميال المبتكر Miles-on-the-Go.

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