«إير فرانس» تعتزم إلغاء رحلاتها الداخلية من مطار باريس- أورلي

المصدر: باريس - د ب أ

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تعتزم شركة «إير فرانس» الفرنسية إلغاء رحلاتها من مطار باريس- أورلي، التي تربط العاصمة باريس بجنوب فرنسا في السنوات المقبلة، بسبب التراجع الحاد في عدد رحلات الطيران الداخلية، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يلجأون لاستخدام خاصية الاتصال بالفيديو، والسفر بالسكك الحديدية.

وقالت شركة النقل الجوي، وهي جزء من مجموعة «إير فرانس-كيه إل إم»، في بيان، إنها ستكمل الانتقال إلى مطار رواسي- شارل ديجول الأكبر بحلول عام 2026، وإنها ستواصل تسيير رحلاتها لمدن تولوز ومرسيليا ونيس من مطار أورلي حتى ذلك الحين، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وقالت «إير فرانس-كيه إل إم»: إن شركة طيران ترانسافيا منخفضة التكاليف التابعة لها ستواصل العمل من مطار أورلي.

وتراجع عدد رحلات الطيران الداخلية من مطار باريس- أورلي بنسبة 40% وحتى بنسبة 60% لرحلات اليوم الواحد، بحسب بيان الشركة.

ويتحول المزيد من الأشخاص أيضاً إلى استخدام القطارات، نظراً لأن شبكة القطارات عالية السرعة في فرنسا توفر وسيلة نقل تنافسية للسفر جواً.

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