«إياتا»: تغيير خطة الفواتير والتسديد في منطقة الخليج من نصف شهرية إلى أسبوعية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تغيير في التحويلات الخاصة بخطط الفواتير والتسديد «BSP» للوكالات المعتمدة لدى «إياتا» من نصف شهرية إلى أسبوعية اعتباراً من 1 يناير 2024.

وسيؤثر هذا التغيير على دول الخليج التالية: عُمان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، حيث سيتم نشر هذه التغييرات، بما في ذلك تواريخ التحويل المالي، وتسويات الفواتير، في تطبيق التقويم الموجود، من خلال بوابة عملاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» قبل يناير 2024.

وقال خالد العيسوي، مدير منطقة الخليج والشرق الأدنى في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»: «إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي ملتزم بدعم وكالات السفر، خلال هذه الفترة الانتقالية، وقد تم إبلاغ جميع الوكالات بهذا التغيير، وسيتم توفير تقويم التحويلات لعام 2024 بحلول نهاية العام، لتمكينهم من الاستعداد وفقاً لذلك».

وقال عاصم ارشاد، رئيس جمعية وكلاء السفر والسياحة في دبي: «هذا التغيير يعني أن «إياتا» ستصدر فواتير لوكالات السفر مقابل مبيعاتها لتذاكر شركات الطيران على أساس أسبوعي، وستقوم وكالات السفر بتسوية مستحقاتها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي في غضون أسبوع من استلام فواتيرها، وباعتبارنا جمعية تمثل وكالات السفر والسياحة في دبي، فإننا نشجع وكلاءنا الأعضاء، والعملاء من الشركات على اتخاذ التدابير اللازمة، وتعديل جداول الفواتير والدفع الخاصة بهم للتعامل مع هذا التغيير بشكل فعال».

ويؤكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) التزامه بتسهيل التسويات المالية للوكلاء المعتمدين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وشركات الطيران الأعضاء تحت مظلة برنامج وكالة الركاب.

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