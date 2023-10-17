«دناتا للسفريات» تحصد 6 من جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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فازت العلامات التجارية لمجموعة دناتا للسفريات في دول مجلس التعاون الخليجي، بست جوائز في نسخة الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية 2023. وتشمل الألقاب التي حصلت عليها مجموعة دناتا للسفريات، جائزة «الشركة الرائدة لتمثيل الناقلات الجوية في الشرق الأوسط» 2023 (خدمات دناتا)، والشركة الرائدة في إدارة السفر في البحرين 2023 (إدارة سفريات دناتا)، و«الشركة السعودية الرائدة في إدارة السفر 2023» (دناتا للسفريات).

ومن أبرز إنجازات المجموعة في جوائز هذا العام، فوز «المغامرات العربية» في 3 فئات للسنة الرابعة على التوالي. وتشمل الجوائز التي حصلت عليها، جائزة «الشركة الرائدة في إدارة الوجهات في الإمارات»، و«الشركة الرائدة في رحلات السفاري الصحراوية في الإمارات»، و«الشركة الرائدة في تنظيم الجولات السياحية في الإمارات».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات، جون بيفان: «نتطلع إلى الكشف عن خدمات ومبتكرات أخرى للمسافرين، ولشركائنا التجاريين في دول التعاون والعالم، طوال موسم شتاء 2023 / 2024».

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