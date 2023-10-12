فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى كابول 15 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فلاي دبي اليوم عن استئناف رحلاتها إلى مطار كابول الدولي اعتبارًا من 15 نوفمبر 2023. ستشغل الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 115 وجهة في 54 دولة يخدمها اسطول يتألف من 78 طائرة.

تفاصيل الرحلات

ستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يومياً إلى مطار كابول الدولي بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدول ومطار كابول الدولي.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى كابول من 8,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2,800 درهم. تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من كابول إلى دبي من 3000 دولار أمريكي و أسعار الدرجة السياحية من 800 دولار أمريكي.

وقت الوصول وقت المغادرة الوجهة مطار المغادرة رقم الرحلة 08:15 04:25 كابول دبي FZ 301 12:50 09:30 دبي كابول FZ 302 13:40 09:50 كابول دبي FZ 305 18:15 14:55 دبي كابول FZ 306

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو من خلال مركز الاتصال في دبي على الرقم

971600544445 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار ، يرجى زيارة

https://www.flydubai.com/ar/flying-with-us/timetable

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