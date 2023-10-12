فنادق دبي تسجل أعلى معدل إشغال في سبتمبر منذ 7 أعوام

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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نجحت فنادق دبي في تحقيق أعلى معدل أشغال في سبتمبر منذ العام 2016 بحسب بيانات صادرة عن شركة CoStar، المتخصصة في توفير منصات عقارية وفندقية عبر الإنترنت ومعلومات وتحليلات في أسواق العقارات.

وكشفت بيانات الشركة أن فنادق دبي نجحت خلال سبتمبر الماضي في تحقيق متوسط إشغال بلغ 77.6% وهي أعلى بنسبة 10% مقارنة مع أداء الفنادق في 2022 وأعلى أداء في شهر سبتمبر منذ 2016.

بيانات

وكشفت البيانات اليومية أن أعلى معدلات الإشغال تم تحقيقها في 29 سبتمبر حيث وصل الاشغال إلى 93.1%، والذي صادف إجازة عيد المولد النبوي. وظل معدل الإشغال في دبي فوق حاجز 70.0% طوال الشهر، باستثناء 3 أيام.

أسعار

وارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية بنسبة 2.7% في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 457.21 درهم، فيما صعدت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 13.5% إلى 354.94 درهم.

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