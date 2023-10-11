«الاتحاد للطيران» تكرم «بن حم للسفريات»

المصدر: برشلونة - البيان

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كرمت شركة الاتحاد للطيران «مجموعة بن حم للسفر والسياحة» لتحقيقها أعلى معدلات مبيعات في أبوظبي، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتقديراً منها للجهود المتميزة التي تقوم بها والإسهامات الكبيرة في دعم قطاع الطيران في الدولة، قامت «الاتحاد للطيران» بتقديم شهادة تقدير لشركة «بن حم للسفريات» عرفاناً بجهودها في توفير خدمات متميزة للعملاء والقدرة على تلبية احتياجاتهم بأعلى معايير الجودة والكفاءة، واستلم التكريم نبيل الصايغ مدير «بن حم للسفريات» من قبل إدريس براجا مدير عام طيران الاتحاد.

وقال الشيخ أحمد بن حم المدير التنفيذي لمجموعة بن حم: نفخر بشركة بن حم للسفريات كإحدى أكثر الشركات ابتكاراً، حيث تمتاز بالتفوق الرقمي وتطوير تقنيات السفر والسياحة في دولة الإمارات والمنطقة.

وتابع هذا التكريم يضيف لنا الكثير، ويلقي علينا مسؤولية مضاعفة الجهود لمواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائنا في دولة الإمارات والمنطقة، ونسعى دائماً لخدمة عملائنا بتقديم أفضل الباقات لقضاء أجمل العطلات حول العالم.

وأكد بن حم ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على المكانة التي وصلت إليها الشركة من خلال ما تقدمه من خدمات متميزة وحلول متكاملة في شتى مجالات قطاع السياحة والسفر.

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